В Минске вручили госнаграды представителям различных сфер

Среди награжденных – работники сельского хозяйства и промышленности, образования, культуры и медицины. Медсестры и водители, бухгалтеры и аграрии, инженеры и учителя – люди, чья преданность делу является фундаментом для развития страны. Каждый из них на протяжении многих лет вносит вклад в будущее предприятий и учреждений.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: Пусть эта награда станет для вас источником сил и стимулом к новым достижениям во благо страны и белорусского народа.

Елена Цивинская, оператор машинного доения агропромышленного предприятия:

Я уже работаю в этом хозяйстве 45 лет, с 1980 года. На пенсии уже 17 лет. Любить свою работу, свое дело, выполнять его доброкачественно и добросовестно. Вот и весь секрет. Гордится и колхоз мной, и я колхозом, что меня выдвинули, что я добилась таких успехов. Дети мной гордятся, внуки тоже. Люблю свою работу. Какой-то кусочек здоровья есть, и я стараюсь его использовать.

Василий Бобриков, ведущий инженер предприятия «Витебскоблгаз»:

Я был удивлен, когда мне сообщили, что сегодня мне вручат благодарность Президента. Я уже так дослужился, что мне уже можно вручать такую награду. Руководство приняло такое решение.

Как отметил Александр Турчин, каждая награда – это не просто формальное признание заслуг, а знак того, что страна видит, ценит и рассчитывает на своих лучших представителей.