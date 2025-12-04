В Бресте открыли уникальный музей с коллекцией зубров
Могучий, сильный и мудрый. Именно таким мы представляем себе зубра – обитателя реликтовой Беловежской пущи и одного из главных символов Беларуси. Им еще в начале XVI века в «Песне о зубре» восторгался Микола Гусовски. Величественное животное изображали художники на полотнах, а еще на гербах. Зубр – один из геральдических символов Брестской области, где открыли первый в стране посвященный ему музей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллекция фигур и статуэток разместилась в Брестском облисполкоме, где встречают многочисленные, в том числе иностранные, делегации. Впрочем, посетить «Музей зубра» могут все желающие. Экспозиция насчитывает 250 экземпляров, которые собирали на протяжении пяти лет.
Часть – подарки от гостей из разных точек земного шара. Каждый зубр выполнен в эксклюзивной, авторской технике. Например, один из мастеров вырубил скульптуру топором из деревянной чурки. Здесь можно найти фигуры из редких пород дерева, стали, бронзы, стекла, фарфора и фаянса, льна и шерсти, соломы, керамики, янтаря. А одна из них выполнена из дуба, поднятого из полесских болот, в которых дерево пролежало не один десяток веков.
Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея:
Уникальность заключается в том, что все изображения зубров неповторимы. Ни один из них не похож на другого. Музей этот будет пополняться новыми экспонатами и, в общем-то, будет, я думаю, одной из визитных карточек Брестской области.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Ведь вот если посмотреть на природу самого зубра, он абсолютно добрый, спокойный на вид животное. Он ведет себя очень аккуратненько, но если попытаться нарушить его покой, попытаться повлиять на его поколение детей, которые находятся вместе в стаде – он превращается в мощного такого защитника своей стаи, своих детей. Что-то такое есть и в духе нас – брестчан. Когда мы говорим, что наши отцы, наши деды защитили нашу страну.
Кроме музея, в Бресте презентовали промо-ролик, в котором на языке понятном даже ребенку рассказывают, почему белорусы любят зубров. Он предстал в образе хранителя белорусского народа – могучий, спокойный и добрый великан, в котором – наша национальная сила, готовность защищать свой дом и беречь природу.
Сегодня в Беларуси насчитывается без малого три тысячи особей зубра или четверть от мировой популяции. Большая часть обитает в заповедных лесах Беловежской пущи и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов.