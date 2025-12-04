В Бресте открыли уникальный музей с коллекцией зубров

Могучий, сильный и мудрый. Именно таким мы представляем себе зубра – обитателя реликтовой Беловежской пущи и одного из главных символов Беларуси. Им еще в начале XVI века в «Песне о зубре» восторгался Микола Гусовски. Величественное животное изображали художники на полотнах, а еще на гербах. Зубр – один из геральдических символов Брестской области, где открыли первый в стране посвященный ему музей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллекция фигур и статуэток разместилась в Брестском облисполкоме, где встречают многочисленные, в том числе иностранные, делегации. Впрочем, посетить «Музей зубра» могут все желающие. Экспозиция насчитывает 250 экземпляров, которые собирали на протяжении пяти лет. Часть – подарки от гостей из разных точек земного шара. Каждый зубр выполнен в эксклюзивной, авторской технике. Например, один из мастеров вырубил скульптуру топором из деревянной чурки. Здесь можно найти фигуры из редких пород дерева, стали, бронзы, стекла, фарфора и фаянса, льна и шерсти, соломы, керамики, янтаря. А одна из них выполнена из дуба, поднятого из полесских болот, в которых дерево пролежало не один десяток веков.

Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея:

Уникальность заключается в том, что все изображения зубров неповторимы. Ни один из них не похож на другого. Музей этот будет пополняться новыми экспонатами и, в общем-то, будет, я думаю, одной из визитных карточек Брестской области.