В Минске проходит конференция к 30-летию Института пограничной службы Беларуси
Новости Беларуси. Постоянно нарастающий ком проблем на внешних рубежах требует достойный ответ на любого рода угрозы. К такому мнению пришли участники международной встречи в Минске, посвященной 30-летию образования Института пограничной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К диалогу подключились представители профильных ведомств, служб безопасности, силовых структур, научные сотрудники. Основное внимание уделили совершенствованию образовательной системы. Обсудили также научную деятельность на базе вуза и главные разработки, которые активно внедряются в оборонную практику Содружества Независимых Государств.
Виктор Будько, начальник отдела научно-исследовательской части Института пограничной службы Беларуси:
Одно из перспективных направлений, в последнее время очень активно используются, – это так называемые беспилотные летательные аппараты. На конференции также представлены разработчики и представители, которые осуществляют продажу данных летательных аппаратов на территории Республики Беларусь. Мы проводим очень активное исследование в этом направлении, в возможности их применения, противодействия данным летательным препаратам.
Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:
Мы закладываем фундаментальные знания, умения и навыки нашему курсанту, нашему слушателю. Прежде всего знания и умения управлять подразделением, управлять пограничным отрядом. А в каких условиях управлять, в какой обстановке – это уже второстепенное. Мы уверены в надежности охраны государственных границ. И сделаем все необходимое для того, чтобы этого добиться.
Участники встречи подчеркнули необходимость углубления сотрудничества. Ведь для стран СНГ важно оперативно реагировать на процессы милитаризации западных соседей, чтобы достойно противостоять эскалации ситуации.