Прямой эфир

В Минске проходит конференция к 30-летию Института пограничной службы Беларуси

27 апреля 2023 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Постоянно нарастающий ком проблем на внешних рубежах требует достойный ответ на любого рода угрозы. К такому мнению пришли участники международной встречи в Минске, посвященной 30-летию образования Института пограничной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске проходит конференция к 30-летию Института пограничной службы Беларуси-1

К диалогу подключились представители профильных ведомств, служб безопасности, силовых структур, научные сотрудники. Основное внимание уделили совершенствованию образовательной системы. Обсудили также научную деятельность на базе вуза и главные разработки, которые активно внедряются в оборонную практику Содружества Независимых Государств. 

В Минске проходит конференция к 30-летию Института пограничной службы Беларуси-4

Виктор Будько, начальник отдела научно-исследовательской части Института пограничной службы Беларуси:
Одно из перспективных направлений, в последнее время очень активно используются, – это так называемые беспилотные летательные аппараты. На конференции также представлены разработчики и представители, которые осуществляют продажу данных летательных аппаратов на территории Республики Беларусь. Мы проводим очень активное исследование в этом направлении, в возможности их применения, противодействия данным летательным препаратам. 

В Минске проходит конференция к 30-летию Института пограничной службы Беларуси-7

Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:
Мы закладываем фундаментальные знания, умения и навыки нашему курсанту, нашему слушателю. Прежде всего знания и умения управлять подразделением, управлять пограничным отрядом. А в каких условиях управлять, в какой обстановке – это уже второстепенное. Мы уверены в надежности охраны государственных границ. И сделаем все необходимое для того, чтобы этого добиться. 

В Минске проходит конференция к 30-летию Института пограничной службы Беларуси-10

Участники встречи подчеркнули необходимость углубления сотрудничества. Ведь для стран СНГ важно оперативно реагировать на процессы милитаризации западных соседей, чтобы достойно противостоять эскалации ситуации. 

# Институт пограничной службы РБ # общество # Игорь Печень # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВД Беларуси и МОБ Вьетнама подписали программу сотрудничества в Ханое
27 апреля 2023 11:04

МВД Беларуси и МОБ Вьетнама подписали программу сотрудничества в Ханое

Очереди перед пунктом пропуска «Тересполь» – Польша пропустила лишь 36% автомобилей от нормы
27 апреля 2023 10:57

Очереди перед пунктом пропуска «Тересполь» – Польша пропустила лишь 36% автомобилей от нормы

Гомель признан лучшим городом для бизнеса, Брестская и Гродненская – лучшими областями
27 апреля 2023 10:54

Гомель признан лучшим городом для бизнеса, Брестская и Гродненская – лучшими областями