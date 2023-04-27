В Минске проходит конференция к 30-летию Института пограничной службы Беларуси

Новости Беларуси. Постоянно нарастающий ком проблем на внешних рубежах требует достойный ответ на любого рода угрозы. К такому мнению пришли участники международной встречи в Минске, посвященной 30-летию образования Института пограничной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К диалогу подключились представители профильных ведомств, служб безопасности, силовых структур, научные сотрудники. Основное внимание уделили совершенствованию образовательной системы. Обсудили также научную деятельность на базе вуза и главные разработки, которые активно внедряются в оборонную практику Содружества Независимых Государств.

Виктор Будько, начальник отдела научно-исследовательской части Института пограничной службы Беларуси:

Одно из перспективных направлений, в последнее время очень активно используются, – это так называемые беспилотные летательные аппараты. На конференции также представлены разработчики и представители, которые осуществляют продажу данных летательных аппаратов на территории Республики Беларусь. Мы проводим очень активное исследование в этом направлении, в возможности их применения, противодействия данным летательным препаратам.

Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:

Мы закладываем фундаментальные знания, умения и навыки нашему курсанту, нашему слушателю. Прежде всего знания и умения управлять подразделением, управлять пограничным отрядом. А в каких условиях управлять, в какой обстановке – это уже второстепенное. Мы уверены в надежности охраны государственных границ. И сделаем все необходимое для того, чтобы этого добиться.