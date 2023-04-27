Гомель признан лучшим городом для бизнеса, Брестская и Гродненская – лучшими областями

Новости Беларуси. Площадка для диалога бизнеса, власти и гражданского общества. Двадцатая – юбилейная – Ассамблея деловых кругов собрала более сотни предпринимателей со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, сегодня, 27 апреля, назвали победителей конкурса «Лучшие область, город и район для бизнеса в Беларуси» по итогам 2022 года. Ключевые критерии отбора: число работающих предпринимателей, размер налоговых поступлений в местную казну и общий бизнес-климат. Так, Брестская и Гродненская области поделили пальму первенства в своей категории. Гомель оказался лучшим среди городов, а наиболее предприимчивый район – Минский.