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Гомель признан лучшим городом для бизнеса, Брестская и Гродненская – лучшими областями

27 апреля 2023 10:54
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Новости Беларуси. Площадка для диалога бизнеса, власти и гражданского общества. Двадцатая – юбилейная – Ассамблея деловых кругов собрала более сотни предпринимателей со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гомель признан лучшим городом для бизнеса, Брестская и Гродненская – лучшими областями-1

Кстати, сегодня, 27 апреля, назвали победителей конкурса «Лучшие область, город и район для бизнеса в Беларуси» по итогам 2022 года. Ключевые критерии отбора: число работающих предпринимателей, размер налоговых поступлений в местную казну и общий бизнес-климат. Так, Брестская и Гродненская области поделили пальму первенства в своей категории. Гомель оказался лучшим среди городов, а наиболее предприимчивый район – Минский. 

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# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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