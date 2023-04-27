МВД Беларуси и МОБ Вьетнама подписали программу сотрудничества в Ханое
Беларусь и Вьетнам заинтересованы в более тесном взаимодействии в правоохранительной сфере. Сегодня, 27 апреля, в Ханое подписана программа сотрудничества между белорусским милицейским ведомством и Министерством общественной безопасности Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша делегация во главе с Иваном Кубраковым находится с визитом в этой стране.
Борьба с международной преступностью, терроризмом, кибермошенничеством, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией требуют совместных усилий, подчеркнул белорусский министр. Возможные направления совместной работы обсуждались на разных уровнях. Особое внимание – подготовке кадров для правоохранительной системы Вьетнама и вопросам оснащения сотрудников экипировкой и спецтехникой по образцу белорусских коллег.
В то же время принимающая сторона также готова делиться своими наработками. Белорусские правоохранители изучили опыт спецподразделений и материально-техническую базу Министерства общественной безопасности. Состоялись и показательные выступления. Гостям продемонстрировали технику боевых искусств с использованием служебных собак.