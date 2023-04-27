МВД Беларуси и МОБ Вьетнама подписали программу сотрудничества в Ханое

Беларусь и Вьетнам заинтересованы в более тесном взаимодействии в правоохранительной сфере. Сегодня, 27 апреля, в Ханое подписана программа сотрудничества между белорусским милицейским ведомством и Министерством общественной безопасности Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша делегация во главе с Иваном Кубраковым находится с визитом в этой стране.