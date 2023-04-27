Очереди перед пунктом пропуска «Тересполь» – Польша пропустила лишь 36% автомобилей от нормы

Литва и Польша по-прежнему не выполняют нормы по пропуску транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет констатирует: фуры въезжали в ЕС с задержками через литовский пункт пропуска «Лаворишкес» и польский «Кукурыки». Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию 42 % и 53 % грузового транспорта от установленной нормы соответственно. Наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска «Тересполь», с нашей стороны это «Брест». За сутки там в Евросоюз проследовало всего 36 % машин от нормы.