В Минске проходит финал республиканского конкурса «Студент года»

Новости Беларуси. Интрига главного студенческого состязания в Беларуси разрешиться 9 декабря. В Минске в эти минуты проходит финал республиканского конкурса «Студент года». Будущие экономисты, инженеры, филологи и технологи показывают мастерство и находчивость в учебе, спорте и творчестве.

Победителя определяет жюри реальное, а вот виртуальное, а именно интернет пользователи, голосуют за лучшего в номинации «Студент года онлайн».

Коня на скаку может и не остановит, но в горящую избу точно войдет. Хрупкая курсантка командно-инженерного института МЧС Марина Вишневская выбрала не совсем женскую специальность. Девушка осваивает профессию спасателя. И несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться во время учебы, упорно идет к своей цели.

Марина Вишневская, курсант Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь:

Я выбрала эту профессию, потому что она честная и в ней я могу реализовать себя. И, конечно же, быть полезной людям.

А про Марию Марчук сразу и не скажешь, что она будущий программист. Несмотря на то, что девушка уже работает по специальности в IT-компании, с камерой и микрофоном она управляется ничуть не хуже, чем с клавиатурой и алгоритмами. Да и планы у студентки радиотехнического грандиозные – вывести университетское телевидение на республиканский уровень и освещать в репортажах жизнь всех альма-матер страны.

Мария Марчук, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы очень хотели бы предложить единого молодежного телеканала, который информировал бы студентов и, в общем, молодое население нашей страны о всех важных мероприятиях, проектах и общественных организациях республики.

Человек-оркестр – это про Николая Розума. Говорящую фамилию дополняют не только острый ум, но и незаурядные способности. Будущий нефтяник – не только отличник учебы, музыкант, но и активист по жизни. Со стройотрядовским движением он побывал на Ямале. И неудивительно, что и для презентации парень выбрал соответствующую форму одежды.

Николай Розум, студент Полоцкого государственного университета:

Я попробовал студенческие отряды, строительные отряды и понял, что это запало мне куда-то сюда, потому что это романтика.

Они стали лучшими в своих университетах, затем в областях, а 9 декабря сражаются за титул «Студент года». Всего 9 номинантов вышедших или, правильнее будет сказать, выехавших на сегвеях в финал.

Сегодня эти ребята на лекциях и практических занятиях осваивают не только разные специальности, но и жизнь. А завтра их мы встретим в больницах, на стройках, в эфире или за кадром. Но от того, какой опыт и знания они получат сегодня, будет зависеть то, как будет выглядеть наше завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.