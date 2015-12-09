Наземный транспорт Минска перешел на зимний режим работы

Новости Беларуси. В холодную пору с комфортом. Наземный транспорт столицы перешел на зимний режим работы. Эту новость 9 декабря озвучили в столичной мэрии. Специалисты подчеркнули, что для пассажирских перевозок в этом году число подвижных составов увеличили более чем на сто единиц. Всего в распоряжении минчан сегодня более двух тысяч троллейбусов, автобусов, трамваев и маршрутных такси. Открылось также несколько новых маршрутов. Так, в микрорайоне Малиновка начнет курсировать экспериментальный 120-й автобус, который будет выходить на линию исключительно в часы пик по короткому маршруту. Отрегулируют и работу общественного транспорта в новогодние праздники. Количество и время отправления подвижных составов скорректируют согласно всем торжественным мероприятиям в городе.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Транспорт будет работать до 5:00 и начинать работу в 6:00. Основные мероприятия пройдут возле Дворца спорта и «Чижовка-Арены», где мы увеличим на действующих маршрутах количество работающих единиц, будут открыты дополнительные маршруты. Допустим, от и «Чижовка-Арены» будет открыт маршрут на Ангарскую, в Шабаны.

Наряду с графиком работы и увеличением количества составов не останется без внимания и обновление всего транспортного парка. К 2019-му году планируют закупить около тысячи автобусов и более 500 троллейбусов. К слову, большинство из них будут оснащены автономным ходом, что позволит объезжать любые препятствия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.