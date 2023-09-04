​Разведчики ОДКБ в Беларуси «уничтожили» центр подготовки боевиков

Новости Беларуси. Разведчики успешно определили координаты местонахождения центра подготовки боевиков. Цель была поражена с земли и с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Разведчики успешно определили координаты местонахождения центра подготовки боевиков. Цель была поражена с земли и с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Обуз-Лесновском полигоне разыграли очередной эпизод учения ОДКБ. На протяжении трех суток велся поиск объектов неприятеля. Местность исследовали при помощи дронов, причем на предельно малой высоте. Опорный пункт боевиков был обнаружен и уничтожен с вертолетов при содействии группы огневой поддержки. Успешно сработала батарея самоходных артиллерийских систем «Гвоздика».
В ходе выполнения задачи все меры конспирации, маскировки были выполнены. Данный объект был вскрыт, хотя это было сделать очень тяжело, так как противодействие им было организовано серьезное. Весь опыт, то, чему их обучали перед тем, как выполнять поставленную задачу… Считаю, разведчики справились с этой задачей очень хорошо.
Массированное огневое поражение противнику нанесено в ходе специального учения «Поиск», одного из составляющих масштабных тренировок контингентов Организации Договора о коллективной безопасности, проходящих на белорусской территории.