В Минске проходит белорусско-мьянманский бизнес-форум

Начался официальный визит премьер-министра Мьянмы в Беларусь. «Почву» для предметных переговоров на высшем уровне в Минске подготовили накануне. Вопросы сотрудничества обсуждают на двустороннем бизнес-форуме. Среди участников – представители деловых кругов и торгово-промышленных палат обеих стран. В центре внимания – АПК, образование, промышленность, туризм и фармацевтика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь экспортирует в Мьянму сельхозтехнику, электрооборудование и лекарства. Наши партнеры заинтересованы также в продуктах питания. По итогам форума стороны подпишут ряд соглашений – в том числе о поставке партии сухих молочных смесей в размере не менее тысячи тонн. Кроме того, пройдет ряд двусторонний встреч между представителями крупнейших компаний Беларуси и Мьянмы.

Елена Малиновская, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Нас разделяют 9 тысяч километров по дорогам и 6 тысяч прямых, если авиасообщением. Но мы стараемся все-таки, чтобы экономика победила географию, и мы нашли очень много взаимовыгодных контрактов, заключили. Сотрудничали достаточно давно, но сейчас действительно придался новый импульс с визитом нашего министра иностранных дел в Мьянму. Прошло совсем мало времени, буквально два месяца, и мы проводим следующий форум, который вызвал высокий интерес с белорусской и мьянманской стороны.

Перед началом деловой программы участники мьянманской делегации посетили мемориал на площади Победы. В знак уважения к героической памяти наших предков, ценой собственных жизней остановивших распространение коричневой чумы, к подножию монумента легли цветы.