Полоцкие пограничники задержали экстремиста из Украины

Беларусь в очередной раз подтвердила свою надежность в качестве западного форпоста Союзного государства. Полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе задержали украинского экстремиста. В нашу страну он проник с территории Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Госпогранкомитете, оперативная информация о готовящемся нарушении поступила в Полоцкий погранотряд. После того как украинец преодолел латвийский заградзабор, началось его контролируемое сопровождение до места встречи с подельником. Операцию по задержанию злоумышленников пограничники и бойцы ОМОНа провели в населенном пункте Янино. А чуть позже – уже в Новополоцке – были задержаны еще два пособника нарушителя, которые помогали ему переправиться в Беларусь.

Я, гражданин Украины, Козлов Иван Олегович, 17 ноября 1977 года, зная, что мне закрыт въезд на территорию Российской Федерации, незаконно пересек границу Беларуси, в чем раскаиваюсь и никому не советую незаконно пересекать границу Беларуси.

Как стало известно, украинец планировал попасть в Россию для осуществления экстремистской деятельности. Теперь злоумышленник задержан за нарушение границы, а против его пособников возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции. В качестве наказания им грозит до 7 лет лишения свободы.