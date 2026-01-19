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День спасателя отмечают в Беларуси

19 января 2026 05:42
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Даже в самых сложных ситуациях они действуют смело, решительно и результативно. День спасателя отмечается сегодня, 19 января, в Беларуси. Благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию техники и оборудования возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси постоянно расширяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

День спасателя отмечают в Беларуси-2

Сегодня белорусская служба спасения – это слаженная и высокомобильная структура, способная выполнить весь спектр аварийно-спасательных работ. О высоком профессионализме наших работников МЧС также свидетельствует эффективная помощь зарубежным коллегам при ликвидации масштабных лесных пожаров и других стихийных бедствий, которую они оказывают ежегодно. Таким образом укрепляется международный престиж и авторитет Беларуси.

# МЧС # МЧС Беларуси

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