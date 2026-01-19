День спасателя отмечают в Беларуси

В -20 на посту! Оценили форму белорусских военных. В чём ходят наши солдаты и сколько это стоит?

Когда Президент в очередной раз говорил о тех, кто сейчас на границе, очень захотелось узнать, как в такие холода себя ощущают те, чья профессия – Родину защищать.