День спасателя отмечают в Беларуси

Даже в самых сложных ситуациях они действуют смело, решительно и результативно. День спасателя отмечается сегодня, 19 января, в Беларуси. Благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию техники и оборудования возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси постоянно расширяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня белорусская служба спасения – это слаженная и высокомобильная структура, способная выполнить весь спектр аварийно-спасательных работ. О высоком профессионализме наших работников МЧС также свидетельствует эффективная помощь зарубежным коллегам при ликвидации масштабных лесных пожаров и других стихийных бедствий, которую они оказывают ежегодно. Таким образом укрепляется международный престиж и авторитет Беларуси.