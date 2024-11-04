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В Минске продолжаются съёмки шоу с мировыми звёздами дрифта

04 ноября 2024 20:00
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Гоночный трек в самом центре столицы. В Минске продолжаются съемки промо-ролика о дрифте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске продолжаются съёмки шоу с мировыми звёздами дрифта-2

На этот раз локациями для крутых виражей стали дорожные артерии возле стадиона «Динамо», на улице Революционной и около Троицкого предместья. Спортивное шоу собрало большое количество зрителей. Ведь посмотреть действительно есть на что. В Минск съехались пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии. Идея видео заключается в том, что именитые дрифтеры собирают информацию для автомобиля с искусственным интеллектом, выполняя заезды на специально подготовленных трассах. При этом ведущие белорусские пилоты показывают гостям самые красивые места страны.

В Минске продолжаются съёмки шоу с мировыми звёздами дрифта-4

Антон Поздняков, дрифт-пилот:
Будет три фильма. Один будет полноценный, 40-минутный фильм про белорусский дрифт и про наше путешествие по Беларуси. Один ролик будет короткометражный – реклама нашей страны, дрифт на фоне достопримечательностей. Вот, третий ролик будет отчетник о самом процессе – как это все снималось и с какими трудностями мы сталкивались во врем съемок. 

В Минске продолжаются съёмки шоу с мировыми звёздами дрифта-6

Во вторник съемки пройдут у Национальной библиотеки и на льду «Минск-Арены», а в среду в Национальном аэропорту. Впоследствии эти кадры войдут в трейлер к художественному фильму, который выйдет в голливудский прокат в будущем.

# Развлечения # Автомобили

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