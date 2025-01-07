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В Минске продолжаются работы по устранению последствий снегопада и гололедицы

07 января 2025 10:36
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Более 2 тысяч сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и дорожных служб приводят в порядок улицы Минска. Несмотря на выходной, устранение последствий снегопада, а сейчас и гололеда не прекращается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжаются работы по устранению последствий снегопада и гололедицы-2

Сейчас в столице задействованы около 100 единиц специализированной техники, которая очищает проезжие части, дороги и придомовые территории. За прошедшие сутки использовано порядка тысячи тонн противогололедных материалов и технической соли, а также 350 тонн песчано-гравийной смеси. Такие меры снижают риски на дорогах для водителей и пешеходов. Вместе с тем, в такую погоду им стоит быть предельно внимательными. Коммунальным службам потребуется еще какое-то время, чтобы привести все улицы города в порядок.

В Минске продолжаются работы по устранению последствий снегопада и гололедицы-4

Николай Высоцкий, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Готовность у нас постоянная, мы работаем круглосуточно. На данный момент убрали центральные магистральные улицы, проспект Победителей, проспект Независимости, Дзержинского. Ведутся работы по улице Притыцкого, ведутся по административной части Ленинского района.

Сегодня по стране прогнозируются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, образование гололедицы. При таких погодных условиях водителям важно соблюдать скоростной режим, чтобы не терять контроль над авто при любых обстоятельствах.

# снег # ЖКХ

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