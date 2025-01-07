В Ботаническом саду проходит мастер-класс «Новогодний сувенир»

Совсем рядом с Детской железной дорогой находится еще одно излюбленное место отдыха минчан. Именно здесь даже зимой можно оказаться посреди лета. Но не только в оранжереях ждут гостей в Ботаническом саду. Его сотрудники в праздничные дни проводят мастер-класс «Новогодний сувенир», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его изготовлением и занимаются дети и их родители. В ход идут игрушки, ленты, шишки и другой флористический материал. Основным элементом декора, разумеется, являются живые веточки хвойных деревьев. Материалы для «эко-украшений» собраны на территории Ботанического сада.

– Сначала мы делали ветки, обрезали по краям, потом шишечка, лимончик, шарик, а потом картинка. И по поделочка. Хотим еще одну делать. Потом их все домой заберем. – Очень интересная задумка. Мы только ради этого и приехали в оранжерею, походили. Вообще красиво, интересно.

Елена Осипук, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:

В том году он имел большой успех. Очень понравилось детям. И взрослые поколения тоже делали себе такие композиции. Все довольны, забирали их себе домой. Поэтому в этом году решили повторить.

Также в Ботаническом саду уже по доброй зимней традиции посетителей встречает сад фонарей со световыми фигурами экзотических существ и героев любимых сказок. Здесь Колдунья, Красная шапочка, Золушка, Гулливер и не только. Особенно органично в зимний антураж вписывается Снежная королева.