В Минске продолжаются осенние работы по благоустройству: озеленители готовятся к сезону цветения заблаговременно

Новости Беларуси. В столице полным ходом идут осенние работы по благоустройству. Для того, чтобы белорусская столица поддерживала статус самой зеленой и чистой, озеленители готовятся к сезону цветения заблаговременно.

Эту мастерицу можно встретить за работой на столичных авеню даже в холодную пору. Тамара Григорьевна уже 12 лет как привносит в облик Минска яркие краски. Одно дело высаживать цветы для себя на подоконнике или дачном участке и совсем другое – на общественном палисаднике.

Тамара Лучинович, рабочий зеленого строительства управления «Центр» УП «Минскзеленстрой»:

В этом году мы начинаем высаживать кустарники. Прошли очень большую территорию, начиная от «Минск-Арены» до Жданович.

Как и у Тамары Григорьевны, у сотен столичных озеленителей сейчас работы хоть отбавляй. 15 октября приступили к посадке луковичных. Всего более сотни таких саженцев высадят во всех уголках Минска до конца октября. Помимо традиционных тюльпанов, нарциссов и гиацинт озеленители обещают порадовать глаз и селекционными новинками. Уже высадили более тысячи морозостойких хризантем. Оформители обновят и эксклюзивные цветочные фигуры в виде габионов.

Сегодня полюбоваться двухмиллионной пестрой красотой почти двухмиллионного города не прочь и минчане, и гости столицы. А уже будущей весной первыми порадуют глаз на городских клумбах пестрые и пышные крокусы.

Минскую кольцевую уже сегодня украсили новые кустарники, площадку возле Городской ратуши освежили можжевельником, а площадь Государственного флага – саженцами алых тюльпанов.

Обновят и городской парк. Этой осенью планируют высадить около четырех тысяч молодых деревьев. А по весне в городе запахнет и хвойными – в кадках высадят вечнозеленые туи.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Для того, чтобы увеличить площадь многолетников, опять же, происходит деление многолетников, рассадка, подготовка к зиме, то есть обрезка отцветших соцветий, очистка отмерших листьев и цветов. И, соответственно, потом, когда наступят заморозки, будет укрытие их хвойной лапкой.

Помимо городских улиц впору приводить порядок и в столичных дворах. С 15 сентября к благородному делу уже подключились более 200 тысяч горожан. По традиции приводят в порядок газоны на дворовых территориях, ремонтируют контейнерные площадки и детское оборудование.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Приглашаю жителей Минска продолжить работы по наведению порядка на своих дворовых территориях, в подъездах своих жилых домов. Это наше с вами настроение, культура.

Эта работа продолжится до последнего осеннего листа. А очередной марафон полезных дел пройдет уже в эти выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.