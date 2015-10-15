Прямой эфир

Информационная кампания по вопросам безопасной миграции и противодействию торговли людьми стартовала в Беларуси

15 октября 2015 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предупредить трагедию одним звонком. Информационная кампания по вопросам безопасной миграции и противодействию торговли людьми стартовала в Беларуси. Фликеры, листовки и брошюры с номерами телефонов горячей линии будут распространяться на вокзалах, в аэропорту и на погранпереходах страны.

Ликбез на тему безопасного выезда за границу проведут и звезды спорта, популярные артисты и дизайнеры. В Интернете уже появилась серия видео-посланий «Тематический словарь мигранта». В скором времени информационную эстафету подхватят и городские улицы — на автобусных остановках Минска появятся билборды с короткими номерами «SОS», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Викторин, глава Представительства Европейского Союза в Республике Беларусь:
Согласно данным отчета, представленного Еврокомиссией в прошлом году по случаю 8-го Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 18-го октября, в период с 2010-го по 2012-й годы в странах-членах Евросоюза было зарегистрировано 30 тысяч 146 жертв торговли людьми. Мы прекрасно понимаем, что это только верхушка айсберга. Евросоюз делает все возможное, чтобы остановить торговцев людьми.

Зейнал Гаджиев, глава Представительства международной организации по миграции в Республике Беларусь:
Такие кампании и раньше проводили, и будем продолжать проводить. Особенность этой кампании, что мы привлекаем и бизнес-сектор к этому процессу. Проблема торговли людьми, борьба с гендерным, сексуальным насилием может быть решена только с участием широких слоев населения. 

# общество # Торговля людьми # Зейнал Гаджиев

Другие новости рубрики

Все новости
Минчане жалуются на проблемы с канализацией, а ЖЭС раздает памятки по ее эксплуатации
15 октября 2015 12:32

Минчане жалуются на проблемы с канализацией, а ЖЭС раздает памятки по ее эксплуатации

В Лиде установили памятный знак героям-авиаторам
15 октября 2015 11:06

В Лиде установили памятный знак героям-авиаторам

В Беларуси запретили ввозить алкоголь через пункты упрощенного пропуска
15 октября 2015 07:54

В Беларуси запретили ввозить алкоголь через пункты упрощенного пропуска