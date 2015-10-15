Новости Беларуси. Предупредить трагедию одним звонком. Информационная кампания по вопросам безопасной миграции и противодействию торговли людьми стартовала в Беларуси. Фликеры, листовки и брошюры с номерами телефонов горячей линии будут распространяться на вокзалах, в аэропорту и на погранпереходах страны.

Ликбез на тему безопасного выезда за границу проведут и звезды спорта, популярные артисты и дизайнеры. В Интернете уже появилась серия видео-посланий «Тематический словарь мигранта». В скором времени информационную эстафету подхватят и городские улицы — на автобусных остановках Минска появятся билборды с короткими номерами «SОS», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Викторин, глава Представительства Европейского Союза в Республике Беларусь:

Согласно данным отчета, представленного Еврокомиссией в прошлом году по случаю 8-го Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 18-го октября, в период с 2010-го по 2012-й годы в странах-членах Евросоюза было зарегистрировано 30 тысяч 146 жертв торговли людьми. Мы прекрасно понимаем, что это только верхушка айсберга. Евросоюз делает все возможное, чтобы остановить торговцев людьми.

Зейнал Гаджиев, глава Представительства международной организации по миграции в Республике Беларусь:

Такие кампании и раньше проводили, и будем продолжать проводить. Особенность этой кампании, что мы привлекаем и бизнес-сектор к этому процессу. Проблема торговли людьми, борьба с гендерным, сексуальным насилием может быть решена только с участием широких слоев населения.