Минчане жалуются на проблемы с канализацией, а ЖЭС раздает памятки по ее эксплуатации

Зевс, Посейдон, Афродита, Аполлон. Пожалуй, каждый из нас даже ночью вспомнит имена этих мифических Богов. Герой этого сюжета молится совсем другому Богу, точнее, Богине. Имя ей Клоакина.

Если перевести слово «единство» на латынь, то получится слово, которое в нашей жизни играет огромную очистительную роль. Очень деликатную и донельзя личную. Речь идет об унитазе. Кстати, в этом году ему исполняется 425 лет. Первую рабочую модель унитаза с бачком и водяным резервуаром создали для королевы Англии Елизаветы. Наша современница минчанка Юлия Бабыр ищет, но не находит единства с руководством ЖЭС №53. Из-за унитаза, который вопреки предназначению не уносит отходы жизнедеятельности, а приносит их... в дом.

Юлия Бабыр:

Началось все в марте, опять-таки выпало это все на меня. У меня вообще была паника, истерика, я не знала, что мне делать, потому что никогда такого не видела.

Чтобы не вызвать рвотный рефлекс у телезрителей, не станем перечислять, что же именно не видела доселе Юлия. Ограничимся нейтральной фразой: из унитаза семьи Бабыр зловонной лавой хлынуло все то, что соседи вышерасположенных этажей отправили в канализационную систему.

Владимир Бабыр:

Если малейшее кто-то что-то бросит, то сразу же забивается, люди точно также, как и мы. Стучались-стучались, пока не достучались, пока не заменили вообще трубу.

Трубу-то заменили, но вот соседей — нет. Они как продолжали бросать в унитаз все что попало, так и продолжают.

Юлия Бабыр:

На той неделе, утром я проснулась, пришла, смотрю, лежит просто у меня в унитазе упаковка от шприцов, вот такого размера, там три больших шприца. Я аккуратно достала, странное дело, но никто же из моих не мог кинуть, естественно. Прошло где-то полчаса, оно сначала начинает бурлить, потом запускается ванна и следом туалет.

Нельзя сказать, что в ЖЭС №53 умыли руки, произведя ремонт старой канализационной трубы. Коммунальщики как могут пытаются поддержать семью Бабыр. Но правильно говорят, что самый неблагодарный труд у сантехников — чтобы они ни сделали, их работу все равно обгадят.

Юлия Бабыр:

Естественно, писали в ЖЭС, звонили, обращались, но ничего не решалось, но потом добились, что-то они поменяли. Как обычно, создали видимость того, что что-то сделано.

Директор ЖЭС вины коммунальщиков не видит и находит убедительные аргументы в виде сюрпризов-находок из канализационной трубы.

Александр Борисенко, директор ЖЭС № 53 города Минска:

Вот, вы сами можете посмотреть, что канализация сухая, чистая, свежая, вот, что мы сегодня извлекли из этой канализации. Я думаю, что было гораздо больше, потому что частично все ушло дальше. И такое у нас происходит регулярно. Заявки на диспетчерскую поступают с завидной регулярностью — два раза в месяц.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о засоре в туалете...». Кстати, Шекспиру, когда изобрели унитаз, было 15 лет. А в 30 он написал про Ромео и Джульетту. Но одно дело писать о любви прыщавых подростков, другое о любви к порядку. Пусть бы Уильям попробовал написать трактат о пользовании унитазом… Как это делают в ЖЭС № 53.

Александр Борисенко, директор ЖЭС № 53 города Минска:

В почтовые ящики всем жильцам положили памятки по пользованию канализацией и предупредили, что при повторении подобных засоров прочистка канализации будет проводиться за счет жильцов.

Где-нибудь в Германии или в Дании жильцы подобные памятки выучили бы наизусть и повесили бы в рамочку на видном месте. Мы уже не говорим, что указание было бы выполнено беспрекословно. Но наших людей бумажкой не испугаешь. Уж как с пользой применить памятку, знают даже второклассники. Директор ЖЭС не унывает и готов на репрессии.

Александр Борисенко, директор ЖЭС № 53 города Минска:

Если мы их сможем вычислить людей, которые не могут правильно пользоваться канализацией, один раз можем выдать предупреждение, второй раз, а на третий раз мы сможем составить на них протокол, направить на административную комиссию и выписать им штраф.

Жильцы, экономящие на мусорных пакетах и предпочитающие выбрасывать всякую дрянь в унитаз, уже задрожали от страха. Или ухохатываются от смеха. Вот любопытно, каким образом коммунальщики будут ловить за руку или еще за что-то вредителей? Может быть, организуют круглосуточное дежурство у каждого подозрительного унитаза? Смешно. Семье Бабыр не очень.

Владимир Бабыр:

Я обратился на телевидение, потому что уже край. Был просто край, унитаз был переполнен. Мы неоднократно в ЖРЭО, к вам в диспетчерскую, регулярно, каждый звонок, сделайте что-нибудь, сделайте…

Ситуация тупиковая, почти революционная. Верхи не хотят жить по-новому, соблюдая правила пользования унитазом, а низы — не могут… Их тошнит...

Владимир Бабыр:

Потому что черпаем, черпаем эти все отходы и выбрасываем на улицу.

Итак Владимир и его домочадцы руки не опускают. Более того, в ближайшее время они хотят сделать ход конем — застраховать свою квартиру. И тогда проблема Бабыр станет проблемой сперва страховой компании, а затем и коммунальщиков. Со своей стороны мы бы хотели обратиться к тем, кто сверху…

Уважаемые, наша жизнь, конечно, похожа на курятник, где каждый хочет сесть повыше, клюнуть ближнего и нагадить на нижнего. Но надо помнить, что все в жизни возвращается бумерангом… В том числе и то, о чем мы сегодня вели речь.