В Международный день сельских женщин в Беларуси поздравили мам, воспитавших талантливых детей

Новости Беларуси. Частичку тепла для каждой. Встречи награды и поздравления. В Международный день сельских женщин в Беларуси завершается Неделя матери. В Мядельском районе представители Белорусского союза женщин встретились с мамами, воспитавшими талантливых детей.

Про таких как Ирина Лаптик говорят: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Она водит машину, ловит рыбу, занимается хозяйством. Этой сильной женщине покорился даже трактор.

Ирина Лаптик:

Приходится сесть и за руль трактора. Естественно, не женская работа, но в условиях нашей сельской жизни для получения дальнейшего урожая хорошего приходится помогать.

Но главная ее гордость – это дочь. Алена Лаптик – юная чемпионка Европы по гребле на байдарках. Именно мама в детстве поддержала ее увлечение спортом, даже автомобильные права получила, чтобы возить девочку на тренировки.

Ирина Лаптик:

Самые первые соревнования были у нас это районные. Звонок на телефон и рыдание в трубку. Она говорит, что не доехала даже до старта. Стала утешать, сказала, что первый блин в жизни комом. Значит это хорошая примета. Все остальное будет хорошо.

Алена Лаптик, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров по гребле на байдарках:

Мама в тайне приезжала и смотрела соревнования, потому что раньше для меня было очень волнительно знать, что мама находится на берегу и за меня переживает. Потом рассказывала, что она видела, она там была.

Добрые улыбки, мудрые глаза. 15 октября в зале простые сельские женщины, которые подарили миру талантливых детей. Это мамы врачей, учителей, певцов и спортсменов. Среди них и наша героиня.

В Международный день сельских женщин завершается Неделя матери в Беларуси. В честь них сегодня звучат теплые слова и поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Матюшонок, студент Белорусской государственной академии музыки, лауреат международных и республиканских конкурсов:

Мама меня учила, что нужно идти по дороге. Дорога моя сложная, нужно расти.

Алина Матюшонок:

Когда носила его беременная, все время пела. Мне хотелось петь. Он оказался способным.

Регина Давидович, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», председатель республиканского отделения сельских женщин «Сельчанка»:

Мы решили провести такое мероприятие на базе сельского района с тем, чтобы отдать дань уважения всем сельским матерям, которые не только прекрасно трудятся, но и воспитали достойных сыновей и дочерей родины.

Из 179 стран, благоприятных для материнства, Беларусь на 25 позиции. А в рейтинге СНГ по этому показателю мы и вовсе на первом месте.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Если стратегическая задача, которую ставит и наш глава государства, это демографическая политика, в том, чтобы все-таки у нас были наши дети, наши семьи, чтобы были созданы условия для этого, строятся детские дошкольные учреждения новые, то, конечно, необходимо прикладывать для этого усилия и, естественно, направлять на это определенные финансовые потоки из бюджета.

Цветы, подарки и поздравления вызывают на лицах этих женщин улыбки. Но главная награда для них все-таки успехи детей.