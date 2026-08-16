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В Гомельской области выбрали «Семью года-2026»

16 августа 2026 10:46
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В Гомеле определили лучшую семью области. В творческую борьбу за звание «Семья года» вступили 6 финалистов, прошедших отбор среди более чем 90 представителей районных этапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области выбрали «Семью года-2026»-2

На сцене областного общественно-культурного центра они представили свои традиции, творческие номера и семейные проекты. Рассказывали об общих увлечениях, демонстрировали достижения детей и говорили о том, что объединяет близких людей. Из года в год желающих принять участие в конкурсе становится все больше. На отборочные туры по всей стране пришло более 630 семей.

В Гомельской области выбрали «Семью года-2026»-4

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Такой VII республиканский конкурс, с 2012 года мы его проводим, и как результат видим, что это уже не просто мероприятие, а такая яркая традиция семейной политики в жизни нашего государства и в жизни, наверное, каждой белорусской семьи.

Победителями Гомельского областного этапа стала семья Новиковых из Жлобинского района. Александр и Елена воспитывают троих детей. На сцене они не только раскрыли секреты своего счастья, но и презентовали социальный проект по благоустройству.

В Гомельской области выбрали «Семью года-2026»-6

Александр и Елена Новиковы, «Семья года-2026» по Гомельской области:
Наш проект называется «Мама, папа, детвора – лесу верные друзья». Этот проект связан с посадкой и уборкой наших замечательных лесов Беларуси для поддержания порядка в лесах. Мы призываем все многодетные семьи, не только Жлобинского района, но и все семьи нашей большой страны Беларуси поучаствовать в нашей акции. Присоединитесь и поучаствуйте. Наведем порядок в лесах.

– Эмоций не передать вообще. Тут какое-то происходит волшебство, чудо какое-то. До сих пор под впечатлением находимся.

В Гомельской области выбрали «Семью года-2026»-8

Впереди у Новиковых подготовка к республиканскому финалу. В 2026 году он пройдет в новом формате: предусматривается телеверсия. Поэтому все, кто будет представлять свои регионы, станут настоящими звездами.

# Конкурс # Марина Артеменко

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