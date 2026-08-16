В Гомельской области выбрали «Семью года-2026»

В Гомеле определили лучшую семью области. В творческую борьбу за звание «Семья года» вступили 6 финалистов, прошедших отбор среди более чем 90 представителей районных этапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене областного общественно-культурного центра они представили свои традиции, творческие номера и семейные проекты. Рассказывали об общих увлечениях, демонстрировали достижения детей и говорили о том, что объединяет близких людей. Из года в год желающих принять участие в конкурсе становится все больше. На отборочные туры по всей стране пришло более 630 семей.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Такой VII республиканский конкурс, с 2012 года мы его проводим, и как результат видим, что это уже не просто мероприятие, а такая яркая традиция семейной политики в жизни нашего государства и в жизни, наверное, каждой белорусской семьи. Победителями Гомельского областного этапа стала семья Новиковых из Жлобинского района. Александр и Елена воспитывают троих детей. На сцене они не только раскрыли секреты своего счастья, но и презентовали социальный проект по благоустройству.

Александр и Елена Новиковы, «Семья года-2026» по Гомельской области:

Наш проект называется «Мама, папа, детвора – лесу верные друзья». Этот проект связан с посадкой и уборкой наших замечательных лесов Беларуси для поддержания порядка в лесах. Мы призываем все многодетные семьи, не только Жлобинского района, но и все семьи нашей большой страны Беларуси поучаствовать в нашей акции. Присоединитесь и поучаствуйте. Наведем порядок в лесах. – Эмоций не передать вообще. Тут какое-то происходит волшебство, чудо какое-то. До сих пор под впечатлением находимся.