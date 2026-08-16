Круглосуточное боевое дежурство, заоблачная ответственность и мирное небо над головой, которое находится под абсолютной защитой. 16 августа в Беларуси отмечают День военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественная школа подготовки пилотов по праву считается одной из лучших в мире, а совместные учения регулярно доказывают: наши границы под надежным крылом. Для этих людей защита Родины – не просто служебный долг, а стихия, в которой они демонстрируют высший пилотаж и безупречный профессионализм. За романтикой красивых полетов скрывается колоссальный труд, ежеминутная готовность отразить любые угрозы и верность традициям, которые ценой собственной жизни писали наши герои-летчики.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

Личный состав и ветеранов ВВС с Днем военно-воздушных сил поздравил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что основой основ этого значимого рода войск остаются люди, преданные своему делу. Высококлассные специалисты – от рядового до генерала, которые каждый день своим упорным трудом приумножают мощь белорусской военной авиации.