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В Беларуси отмечают День военно-воздушных сил

16 августа 2026 10:36
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Круглосуточное боевое дежурство, заоблачная ответственность и мирное небо над головой, которое находится под абсолютной защитой. 16 августа в Беларуси отмечают День военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День военно-воздушных сил-2

Отечественная школа подготовки пилотов по праву считается одной из лучших в мире, а совместные учения регулярно доказывают: наши границы под надежным крылом. Для этих людей защита Родины – не просто служебный долг, а стихия, в которой они демонстрируют высший пилотаж и безупречный профессионализм. За романтикой красивых полетов скрывается колоссальный труд, ежеминутная готовность отразить любые угрозы и верность традициям, которые ценой собственной жизни писали наши герои-летчики.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

Личный состав и ветеранов ВВС с Днем военно-воздушных сил поздравил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что основой основ этого значимого рода войск остаются люди, преданные своему делу. Высококлассные специалисты – от рядового до генерала, которые каждый день своим упорным трудом приумножают мощь белорусской военной авиации. 

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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