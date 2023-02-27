В Минске продолжают рассматривать уголовное дело Координационного совета Тихановской

Новости Беларуси. В Минске продолжается судебное разбирательство по уголовному делу так называемого Координационного совета. Среди обвиняемых Тихановская, Латушко, Мороз, Ковалькова, Дылевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они находятся за пределами страны, поэтому дело рассматривается в рамках специального производства. Фигурантам вменяют заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к санкциям и иным действиям, подрывающим национальную безопасность. У некоторых псевдолидеров в зачете десяток уголовных статей, а другие не брезговали брать взятки, будучи приближенными к власти.