В Минске приступили к возведению станций метро зелёной ветки в южном направлении

В Минске завершается возведение трех новых станций зеленой ветки и обсуждается строительство четвертой линии. Сейчас идет сбор разрешительных документов и данных для проектирования. Подземная трасса будет дублировать второе транспортное кольцо и соединит действующие линии, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В перспективе это 17 станций и более 25 километров. Что касается строящегося участка 3-й линии, готовность «Аэродромной» – 93 %. Осталось завершить остекление павильонов, монтаж систем, автоматических дверей и укладку гранита. А также сделать чистовую отделку помещений и платформ. Станции «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» готовы на 85 %. Ввести участок Зеленолужской линии в эксплуатацию необходимо до конца 2024 года.

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Выполняется ряд мероприятий, чтобы обеспечить поставленную задачу, ежедневно проводятся обходы, совещания на каждой станции метрополитена, на которой возникающий вопросы с помощью проектной организации оперативно решаются.