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В Минске приступили к возведению станций метро зелёной ветки в южном направлении

09 июля 2024 18:10
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В Минске завершается возведение трех новых станций зеленой ветки и обсуждается строительство четвертой линии. Сейчас идет сбор разрешительных документов и данных для проектирования. Подземная трасса будет дублировать второе транспортное кольцо и соединит действующие линии, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске приступили к возведению станций метро зелёной ветки в южном направлении-1

В перспективе это 17 станций и более 25 километров. Что касается строящегося участка 3-й линии, готовность «Аэродромной» – 93 %. Осталось завершить остекление павильонов, монтаж систем, автоматических дверей и укладку гранита. А также сделать чистовую отделку помещений и платформ. Станции «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» готовы на 85 %. Ввести участок Зеленолужской линии в эксплуатацию необходимо до конца 2024 года.

В Минске приступили к возведению станций метро зелёной ветки в южном направлении-4

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:
Выполняется ряд мероприятий, чтобы обеспечить поставленную задачу, ежедневно проводятся обходы, совещания на каждой станции метрополитена, на которой возникающий вопросы с помощью проектной организации оперативно решаются.

В Минске приступили к возведению станций метро зелёной ветки в южном направлении-7

Сейчас метростроители приступили к возведению следующих станций зеленой линии в южном направлении. После полного введения в эксплуатацию всей ветки метро свяжет микрорайоны Курасовщина и Зеленый Луг.

# Минское метро # общество # Павел Царун

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