Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров

Скандальные перестановки в польском медиахолдинге. Сокращение расходов на пропаганду и ее общая неэффективность стали причиной реорганизации экстремистского ресурса «Белсат»*, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная финансовая проверка, которая была инициирована новой польской властью, выявила многочисленные нарушения – раздутый штат, злоупотребления служебным положением, финансовые махинации на миллионы долларов. Подробности в нашем следующем сюжете.

Польша объединяет иностранные каналы в единую организационную структуру. В состав вновь созданного подразделения TVP войдут два канала: телеканал TVP World, который вещает на английском языке, и экстремистский ресурс «Белсат»*, транслирующий программы на белорусском, русском и украинском языках.

Главная цель реорганизации – экономия ресурсов. Согласно внутренним документам TVP, которые были опубликованы после отставки прошлого руководства, с 2016 года средства, выделяемые на «Белсат»*, увеличились в четыре раза. Если в 2016-м на канал тратили ежегодно 27 миллионов злотых, то в 2023-м – уже более 89 миллионов, что по курсу составляет 23 миллиона долларов. Две третьих финансирования шло от МИД Польши и уходило на раздутый штат канала – 290 человек.

При этом выяснилось, что за эти огромные деньги телеканал не может отчитаться. Поскольку «Белсат»* не имел возможности предоставить данные о своей аудитории на территории Беларуси и России, вся отчетность производилась с помощью накруток видео на Youtube.

Таким образом канал стал черной дырой TVP: можно было вливать в него любые средства, а затем, ссылаясь на белорусскую власть, говорить о том, что телеканал работает в подпольных условиях, его реальное влияние нельзя проверить. Более того, проверять его работу опасно, потому что это может навредить интересам польской национальной безопасности.

Тем не менее новая польская власть начала масштабную финансовую проверку «Белсата»*. Как узнали польские журналисты, одновременно с ликвидацией структур TVP 8 июля было подано заявление в прокуратуру о финансовых нарушениях и злоупотреблениях служебным положением со стороны бывшего руководства телеканала «Белсат»*.

Собственно, белорусское направление TVP не особо интересует – после 2020 года его вывели из правового поля и отдали на откуп экстремистским Telegram-каналам и блогерам. При этом реорганизация «Белсата»* – часть общей тенденции по сокращению расходов на белорусские экстремистские СМИ. Первые сведения об ограничении финансирования начали поступать из американских дипломатических источников еще в начале марта. По каким-то причинам именно США потребовали от Польши сократить финансирование белорусских структур.