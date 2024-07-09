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Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров

09 июля 2024 18:09
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Скандальные перестановки в польском медиахолдинге. Сокращение расходов на пропаганду и ее общая неэффективность стали причиной реорганизации экстремистского ресурса «Белсат»*, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная финансовая проверка, которая была инициирована новой польской властью, выявила многочисленные нарушения – раздутый штат, злоупотребления служебным положением, финансовые махинации на миллионы долларов.

Подробности в нашем следующем сюжете.

Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров-1

Польша объединяет иностранные каналы в единую организационную структуру. В состав вновь созданного подразделения TVP войдут два канала: телеканал TVP World, который вещает на английском языке, и экстремистский ресурс «Белсат»*, транслирующий программы на белорусском, русском и украинском языках.

Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров-4

Главная цель реорганизации – экономия ресурсов. Согласно внутренним документам TVP, которые были опубликованы после отставки прошлого руководства, с 2016 года средства, выделяемые на «Белсат»*, увеличились в четыре раза. Если в 2016-м на канал тратили ежегодно 27 миллионов злотых, то в 2023-м – уже более 89 миллионов, что по курсу составляет 23 миллиона долларов. Две третьих финансирования шло от МИД Польши и уходило на раздутый штат канала – 290 человек.

Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров-7

При этом выяснилось, что за эти огромные деньги телеканал не может отчитаться. Поскольку «Белсат»* не имел возможности предоставить данные о своей аудитории на территории Беларуси и России, вся отчетность производилась с помощью накруток видео на Youtube.

Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров-10

Таким образом канал стал черной дырой TVP: можно было вливать в него любые средства, а затем, ссылаясь на белорусскую власть, говорить о том, что телеканал работает в подпольных условиях, его реальное влияние нельзя проверить. Более того, проверять его работу опасно, потому что это может навредить интересам польской национальной безопасности.

Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров-13

Тем не менее новая польская власть начала масштабную финансовую проверку «Белсата»*. Как узнали польские журналисты, одновременно с ликвидацией структур TVP 8 июля было подано заявление в прокуратуру о финансовых нарушениях и злоупотреблениях служебным положением со стороны бывшего руководства телеканала «Белсат»*.

Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров-16

Собственно, белорусское направление TVP не особо интересует – после 2020 года его вывели из правового поля и отдали на откуп экстремистским Telegram-каналам и блогерам. При этом реорганизация «Белсата»* – часть общей тенденции по сокращению расходов на белорусские экстремистские СМИ. Первые сведения об ограничении финансирования начали поступать из американских дипломатических источников еще в начале марта. По каким-то причинам именно США потребовали от Польши сократить финансирование белорусских структур.

Экстремистские СМИ беглых теряют поддержку! В Польше шокированы коррупционными схемами змагаров-19

Кроме того, политика в отношении белорусской оппозиции никогда не была предметом реальных дебатов в Польше. Решения в этой области принимают лица, которые работают либо тесно связаны с польскими спецслужбами. Многолетний узкий круг принятия решений и привел Польшу к тупиковой информационной политике, агрессивному вмешательству в белорусские дела и разрыву экономических связей с нашей страной. Ликвидация «Белсата»* на таком фоне выглядит вполне логичной; впрочем, простое пересаживание пропагандистов в другие кресла не сделает лучше польско-белорусские отношения.

«Белсат»* [* – экстремистский ресурс – прим. ред.]

# Международная политика # общество

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