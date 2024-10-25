Новый драмтеатр показал спектакль по киносценарию «Белые росы». Поговорили с артистами о подготовке к премьере

Ольга Бурлакова, ведущая: Премьера спектакля не то что по мотивам фильма «Белые росы», а вообще по киносценарию. Кому пришла идея замахнуться на великое кино и повторить то же самое на сцене?

Василий Ницко, артист Нового драматического театра г. Минска:

Вдохновило нас прочтение киносценария «Белые росы», какая-то ностальгия по светлым, теплым, добрым, искренним чувствам. Сейчас этого не хватает нам на сцене, поэтому приняли решение воплотить в жизнь этот легендарный киносценарий «Белых рос». У нас сценическое воплощение киносценария. То есть за основу был взят сам киносценарий, мы попытались его перенести на сцену.