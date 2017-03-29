В Минске презентовали проект, предусматривающий семь реабилитационных направлений для инвалидов по зрению

Новости Беларуси. Уверенными шагами к успеху. В Минске презентовали международный проект.

Он предусматривает семь реабилитационных направлений для инвалидов по зрению.

Среди них – информационные технологии и современные гаджеты, мастер-классы по хореографии и нанесению макияжа.

Михаил Антоненко, заместитель председателя Центрального правления ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Мы обучать будем людей устанавливать операционные системы с нуля в слепую,

получив рабочее место может быть в другой отрасли,

но обладая вот такими специфическими навыками, он будет востребован.