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В Минске презентовали проект, предусматривающий семь реабилитационных направлений для инвалидов по зрению

29 марта 2017 20:50
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Новости Беларуси. Уверенными шагами к успеху. В Минске презентовали международный проект.

Он предусматривает семь реабилитационных направлений для инвалидов по зрению.

Среди них – информационные технологии и современные гаджеты, мастер-классы по хореографии и нанесению макияжа.  

Михаил Антоненко, заместитель председателя Центрального правления ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:
Мы обучать будем людей устанавливать операционные системы с нуля в слепую,

получив рабочее место может быть в другой отрасли,

но обладая вот такими специфическими навыками, он будет востребован.   

В Минске презентовали проект, предусматривающий семь реабилитационных направлений для инвалидов по зрению-1

Набирает популярность среди инвалидов по зрению звуковой навигатор. Специальное бесплатное приложение в телефоне в качестве пилотного проекта опробовали в Минске.

Прокладывать маршруты в городе с помощью мобильного помощника теперь будут и в Витебске.

Напомним, систему со звуковым оповещением на пути следования разработали 30 волонтёров со всей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Михаил Антоненко # Фотофакт

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