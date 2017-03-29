В Минске презентовали проект, предусматривающий семь реабилитационных направлений для инвалидов по зрению

Новости Беларуси. Уверенными шагами к успеху. В Минске презентовали международный проект.
Он предусматривает семь реабилитационных направлений для инвалидов по зрению.
Среди них – информационные технологии и современные гаджеты, мастер-классы по хореографии и нанесению макияжа.
Михаил Антоненко, заместитель председателя Центрального правления ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:
Мы обучать будем людей устанавливать операционные системы с нуля в слепую,
получив рабочее место может быть в другой отрасли,
но обладая вот такими специфическими навыками, он будет востребован.