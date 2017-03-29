В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана

Новости Беларуси. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат сегодня один из крупнейших проектов Беларуси за рубежом. Впрочем, кроме строительства калийного гиганта, наша страна помогает Туркменистану с подготовкой кадров.

К примеру, инженеров-геологов готовят в БГУ.

Кстати, в 2017 году географический факультет планирует самый большой выпуск студентов из Туркменестана.

Туркменская земля богата ресурсами. Нефть, природный газ, калийные соли... При этом добывающая промышленность страны как никогда нуждается в кадрах. Так что специальность инженер-геолог у туркменских абитуриентов весьма популярна.

Для того, чтобы рассмотреть перспективы едва ли потребуется микроскоп. Четверокурсник Мердан не скрывает, романтическую профессию геолога выбрал с прагматическим расчетом. По такому же принципу – поехал учиться именно в Беларусь.