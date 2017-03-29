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В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана

29 марта 2017 16:46
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Новости Беларуси. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат сегодня один из крупнейших проектов Беларуси  за рубежом.  Впрочем, кроме строительства калийного гиганта, наша страна помогает Туркменистану с подготовкой кадров.

К примеру, инженеров-геологов готовят в БГУ.

Кстати, в 2017 году географический факультет планирует  самый большой выпуск студентов из Туркменестана.

Туркменская земля богата ресурсами. Нефть, природный газ, калийные соли... При этом добывающая промышленность страны как никогда нуждается в кадрах. Так что специальность инженер-геолог у туркменских абитуриентов весьма популярна.

Для того, чтобы рассмотреть перспективы едва ли потребуется микроскоп. Четверокурсник Мердан не скрывает, романтическую профессию геолога выбрал с прагматическим расчетом.  По такому же принципу – поехал учиться именно  в Беларусь.

В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана-1

Мердан Чарыев, студент географического факультета БГУ (Туркменистан):
У Беларуси есть огромный опыт в добычи полезных ископаемых и не позаимствовать такой опыт – это просто преступление, на мой взгляд.

Конечно, есть различия в залегании слоев, в генезисе, но все равно знания даются нам про все такие типы месторождений.

Гарлыкский комбинат – один из крупнейших проектов Беларуси  за рубежом. Калийный гигант в Туркменистане строили, что называется, «под ключ». Подготовка специалистов – не менее важный процесс.

Михаил Брилевский, заместитель декана географического факультета Белорусского государственного университета:
Беларусь входит в тройку лидеров и по запасам, и по добычи калийных солей. Очень большой опыт.

Более 50 лет мы разрабатываем эти месторождения.

В Туркменестане только начинают.

Разведка полезных ископаемых требует практики. Ее у студентов достаточно. Причем, как на белорусских площадках, так и у себя на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дженнет Бабаева, студент географического факультета БГУ (Туркменистан):
Я проходила практику на Гарлыксксом месторождении. Занималась калийными солями. Это очень интересно. Проходили также практику на геологической станции в Беларуси.

Кстати, 2017 году дипломы инженеров-геологов  получат более пятидесяти студентов из Туркменистана. Это пока это самый многочисленный выпуск.

Меж тем, старшекурсники уже строят планы.

В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана-4

Азат Ягшымуратов, студент географического факультета БГУ (Туркменистан):
Мой хороший друг – Максад – он тоже закончил БГУ тоже геология. Он сейчас работает в Гарлыкском месторождении. Говорит, если тоже хорошо отучись – вас тоже возьмут.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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