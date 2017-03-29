В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана

Новости Беларуси. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат сегодня один из крупнейших проектов Беларуси за рубежом. Впрочем, кроме строительства калийного гиганта, наша страна помогает Туркменистану с подготовкой кадров.
К примеру, инженеров-геологов готовят в БГУ.
Кстати, в 2017 году географический факультет планирует самый большой выпуск студентов из Туркменестана.
Туркменская земля богата ресурсами. Нефть, природный газ, калийные соли... При этом добывающая промышленность страны как никогда нуждается в кадрах. Так что специальность инженер-геолог у туркменских абитуриентов весьма популярна.
Для того, чтобы рассмотреть перспективы едва ли потребуется микроскоп. Четверокурсник Мердан не скрывает, романтическую профессию геолога выбрал с прагматическим расчетом. По такому же принципу – поехал учиться именно в Беларусь.
Мердан Чарыев, студент географического факультета БГУ (Туркменистан):
У Беларуси есть огромный опыт в добычи полезных ископаемых и не позаимствовать такой опыт – это просто преступление, на мой взгляд.
Конечно, есть различия в залегании слоев, в генезисе, но все равно знания даются нам про все такие типы месторождений.
Гарлыкский комбинат – один из крупнейших проектов Беларуси за рубежом. Калийный гигант в Туркменистане строили, что называется, «под ключ». Подготовка специалистов – не менее важный процесс.
Михаил Брилевский, заместитель декана географического факультета Белорусского государственного университета:
Беларусь входит в тройку лидеров и по запасам, и по добычи калийных солей. Очень большой опыт.
Более 50 лет мы разрабатываем эти месторождения.
В Туркменестане только начинают.
Разведка полезных ископаемых требует практики. Ее у студентов достаточно. Причем, как на белорусских площадках, так и у себя на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дженнет Бабаева, студент географического факультета БГУ (Туркменистан):
Я проходила практику на Гарлыксксом месторождении. Занималась калийными солями. Это очень интересно. Проходили также практику на геологической станции в Беларуси.
Кстати, 2017 году дипломы инженеров-геологов получат более пятидесяти студентов из Туркменистана. Это пока это самый многочисленный выпуск.
Меж тем, старшекурсники уже строят планы.
Азат Ягшымуратов, студент географического факультета БГУ (Туркменистан):
Мой хороший друг – Максад – он тоже закончил БГУ тоже геология. Он сейчас работает в Гарлыкском месторождении. Говорит, если тоже хорошо отучись – вас тоже возьмут.