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Ночью спасатели провели учения в столичном метро

29 марта 2017 17:21
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Новости Беларуси. Горящий поезд, завалы и десятки пострадавших. Спасатели провели учения в столичном метро.

Масштабные маневры МЧС прошли этой ночью в минской подземке.

Сразу после закрытия на станции «Малиновка» был разыгран сценарий пожара в составе на перегоне.

Спасателям предстояло ликвидировать аварийную ситуацию и спасти условных пострадавших. Сотрудники МЧС и метрополитена с заданием справились успешно, показали высокий класс и слаженную командную работу,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ночью спасатели провели учения в столичном метро -1


Александр Попко, официальный представитель МГУ МЧС:
Работа личного состава была отмечена, как руководящим звеном,

так и администрацией метрополитена высокой оценкой.

Стоит отметить, что все водные, были выполнены оперативно, в этот раз мы использовали статистов, засекали по времени. И в принципе все действия пожарных были слажены

Учения длились около 3-ёх часов. Было задействовано 110 сотрудников МЧС и 26 единиц спасательной техники.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Александр Попко

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