Ночью спасатели провели учения в столичном метро

Новости Беларуси. Горящий поезд, завалы и десятки пострадавших. Спасатели провели учения в столичном метро.
Масштабные маневры МЧС прошли этой ночью в минской подземке.
Сразу после закрытия на станции «Малиновка» был разыгран сценарий пожара в составе на перегоне.
Спасателям предстояло ликвидировать аварийную ситуацию и спасти условных пострадавших. Сотрудники МЧС и метрополитена с заданием справились успешно, показали высокий класс и слаженную командную работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.