Ночью спасатели провели учения в столичном метро

Спасателям предстояло ликвидировать аварийную ситуацию и спасти условных пострадавших. Сотрудники МЧС и метрополитена с заданием справились успешно, показали высокий класс и слаженную командную работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сразу после закрытия на станции «Малиновка» был разыгран сценарий пожара в составе на перегоне.

так и администрацией метрополитена высокой оценкой.

Стоит отметить, что все водные, были выполнены оперативно, в этот раз мы использовали статистов, засекали по времени. И в принципе все действия пожарных были слажены

Учения длились около 3-ёх часов. Было задействовано 110 сотрудников МЧС и 26 единиц спасательной техники.