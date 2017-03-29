Когда клубничное мыло пахнет не ягодой, а тем, чем её удобряли. Зловонный шарфик сорвал минчанке встречу

Английская пенсионерка Кэрол Вон более 25 лет коллекционирует мыло. И на данный момент у женщины хранится более 5 000 кусков. Есть ли у Кэрол экземпляр из Синеокой, мы не знаем. Но готовы безвозмездно предоставить один кусок. От которого нас, в прямом смысле, тошнит. Мало кто слышал об африканском племени бергдамы. А ведь они считаются самыми грязными жителями планеты. По мнению бергдамов, купание может принести несчастье.



Минчанке Лии Берг неприятности принес обычный кусок мыла. От девушки стали отворачиваться люди.

Лия Берг, певица:

Я собиралась на важную встречу, хотела надеть свой любимый шарф. Я его постирала клубничным мылом, быстро высушила, надела и побежала. По дороге на меня странно смотрели люди, а я чувствовала очень неприятный запах. Не понимала, в чём причина и даже стало душно от этого запаха. Девушка долго не понимала, в чём причина, пока не принюхалась к своему шарфику. Уж очень неприятный от него источался запах. Лия Берг:

Даже хорошие духи не могли перебить стойкий запах мыла, настроение было испорчено и встречу пришлось перенести.



Встреча для Лии, которая, кстати, является певицей, была очень важной в творческом плане. Вернувшись домой, девушка первым делом понюхала мыло, которым накануне стирала шарфик. Догадки подтвердились. От аксессуара шёл запах именно мыла. Мягко сказать, отвратительный запах. Любопытно, что яркая упаковка гласила, что мыло – «Клубничное».

Увы, от клубничного несло совсем не ягодой, а тем, чем её удобряли.

Откуда же взялось устойчивое амбре?

Людмила Иванченко, менеджер косметической компании:

Состав мыла классический, как из школьного курса, из учебника по химии: натриевые соли жирных кислот, натуральных жиров и масел, вода, глицерин, парфюмерная композиция. Это мыло заявлено, как туалетное, с ароматом клубники, но по аромату оно больше напоминает обычное хозяйственное мыло. И, в принципе, если обратить внимание на производство хозяйственного мыла, как оно происходит – там примерно такой же состав, тот же самый процесс. Единственная разница – что там чуть-чуть отличается технология производства туалетного мыла, и добавляются в конце иногда умягчители какие-то, иногда – парфюмерные отдушки.

В общем, всё дело в отдушке, на которую, судя по всему, производитель – ООО «Бытхим» из Москвы, поскупился.



Людмила Иванченко, менеджер косметической компании:

Если кто-нибудь был на производстве мыла – там запахи стоят крайне неприятные.

Здесь заявлены натриевые соли жирных кислот, натуральных жиров и масел, но каких именно – мы не знаем. В оправдание производителя заметим, что на упаковке и на самом мыле он честно указал, что мыло не только клубничное, но и туалетное. Так сложилось, что запахи туалетного победили запах клубники. И это мнение не только наше, но и минчан. С правовой точки зрения, по идее, производителю можно, извините за оборот, «намылить шею». Для этого злополучный кусок мыла надо отдать на исследование в аккредитованную химико-биологическую лабораторию, специалисты которой дадут заключение. В котором, например, укажут, что в составе мыла – недостаточная доля отдушки.



Далее с этим заключением можно смело идти в суд, где на основании того, что производитель ввёл в заблуждение, требовать расторжения договора и возврата денег за мыло. Плюс – возмещения морального ущерба.

Лия Берг:

О клубнике и речи не идёт Импортом столь странного на запах мыла – «Клубничка» – занимается белорусская компания ООО «Карио», база которой расположилась подальше от центра города – в деревне Селище Минского района. По словам сотрудников компании, мыло изготовлено по ГОСТу и пахнет клубникой. На вопрос, пользовались ли они данной продукцией, менеджер заметила, что товар на себе они не испытывают. А не мешало бы. Лия Берг:

Шарфик пришлось перестирывать несколько раз и, наверное, с раза третьего удалось избавиться от этого неприятного запаха.



Людмила Иванченко, менеджер косметической компании:

Здесь аллергия на мыло может возникнуть только на парфюмерную композицию, если она какая-то некачественная, либо, даже, если натуральная – у многих возникает аллергия на ту же клубнику, цитрусовые, на что угодно. Цена-качество – оно может формироваться не только от состава мыла, но ещё от бренда.