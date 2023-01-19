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В Минске презентовали новое пособие для школьников по налоговой грамотности. В чём его уникальность?

19 января 2023 07:23
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Новости Беларуси. Быть экономически грамотным и всегда действовать в рамках закона. 18 января в Минске презентовали новое пособие для повышения налоговой культуры среди школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске презентовали новое пособие для школьников по налоговой грамотности. В чём его уникальность?-1

В издании собраны методические наработки для учителей при проведении уроков и факультативных занятий с учащимися начальных классов. Формы разнообразны: игры, конкурсы, познавательные викторины. Все это позволит максимально эффективно усвоить полученный материал. Уже выпущена 1 000 экземпляров. Премьерная партия книг активно внедряется в школах Минска. В ближайшее время пособие будет использоваться по всей стране.  

В Минске презентовали новое пособие для школьников по налоговой грамотности. В чём его уникальность?-4

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:  
Мы подготовили пособие непосредственно для преподавания, для преподнесения информации учащимся, чтобы подсказать им, в каком направлении действовать. Потому что такой дисциплины в общих базовых учреждениях образования нет, но мы бы хотели, чтобы на какой-то стадии общеобразовательной школы наши будущие налогоплательщики понимали, что такое налоги, как их исчислять и как их платить.  

В Минске презентовали новое пособие для школьников по налоговой грамотности. В чём его уникальность?-7

Тамара Свидинская, начальник управления информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:  
В этой книге есть ссылочки на наши предыдущие пособия. У нас выпущено за четыре года 8 книг. Все они размещены на сайте Министерства по налогам и сборам в электронном виде в общем доступе.  

В Минске презентовали новое пособие для школьников по налоговой грамотности. В чём его уникальность?-10

Книга представляет интерес для широкого круга читателей. Пособие дополнено яркими иллюстрациями и материалами из предыдущих изданий.  

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# Школы в Беларуси # общество # Ольга Тарасевич # Тамара Свидинская # Фотофакт

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