В Минске презентовали новое пособие для школьников по налоговой грамотности. В чём его уникальность?

Новости Беларуси. Быть экономически грамотным и всегда действовать в рамках закона. 18 января в Минске презентовали новое пособие для повышения налоговой культуры среди школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В издании собраны методические наработки для учителей при проведении уроков и факультативных занятий с учащимися начальных классов. Формы разнообразны: игры, конкурсы, познавательные викторины. Все это позволит максимально эффективно усвоить полученный материал. Уже выпущена 1 000 экземпляров. Премьерная партия книг активно внедряется в школах Минска. В ближайшее время пособие будет использоваться по всей стране.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Мы подготовили пособие непосредственно для преподавания, для преподнесения информации учащимся, чтобы подсказать им, в каком направлении действовать. Потому что такой дисциплины в общих базовых учреждениях образования нет, но мы бы хотели, чтобы на какой-то стадии общеобразовательной школы наши будущие налогоплательщики понимали, что такое налоги, как их исчислять и как их платить.

Тамара Свидинская, начальник управления информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

В этой книге есть ссылочки на наши предыдущие пособия. У нас выпущено за четыре года 8 книг. Все они размещены на сайте Министерства по налогам и сборам в электронном виде в общем доступе.