«Белокрылый друг». Светлана Сидорук девять лет выхаживает аиста Бусю

Деревня - особое место. Здесь человек умеет прислушиваться к зову природы.

Светлана и подумать не могла, что благодаря помощи живому существу, в её семье поселится самое настоящее счастье.

Ещё девять лет назад женщине посчастливилось проходить мимо той дорогой, где беспомощный аистёнок безуспешно пытался выжить. Брать его домой Светлана всё-таки сомневалась, ведь птица хищная. Но желание помочь оказалось сильнее. И теперь Буся - полноценный член семьи.

У птицы оказалось сломанное крыло. Выхаживали всей семьёй. Надеялись, что несмотря на травму, небо для Буси будет ещё открыто.

Первое время за пределы двора Буся не выходил. Мир за калиткой его очень пугал.

Несмотря на травму, аист очень активный, старается не задеть своё гнёздышко, уютно устеленное соломой. Нередко он сам укрепляет его палками и травой. Здесь он ночует летом. А с наступлением холодов перемещается в дом.

Буся очень любит рыбу и даже трапезничает по особому меню.

Из Буси вырос ещё хороший помощник по хозяйству. На его счету - не одна пойманная мышь.

Всё же инстинкты берут своё. Временами Буся на несколько дней уходит из дома. Однажды отсутствие очень затянулось.

Хозяйка признаётся, что больше разлук совсем не хочется. Ни один семейный праздник не проходит без белокрылого друга. Светлана шутит, что с порога гости интересуются не ею, а всё ли в порядке с Бусей.

Говорят, что аисты обладают особой чувствительностью. Никогда не селятся рядом с местом агрессии, неблагополучия, либо душевной холодности. Это светлая птица - в прямом и переносном смысле.