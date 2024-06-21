В Минске представили книгу «Партизаны Беларуси» – в ней собраны истории 27 героев

Страницы памяти. В Минске презентовали книгу «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней истории тех, чьи судьбы искалечила война.

Не щадя себя, они освобождали нашу Родину от захватчиков. Сегодня подвиг белорусских партизан вспоминают поколения, живущие под мирным небом. Наследники победителей познакомились с личными историями 27 героев. Это рядовые и командиры подпольных формирований. Вклад в Победу не зависел от звания: белорусы помнят всех, кому обязаны жизнью.

Олег Усачев, автор книги «Партизаны Беларуси»: Она о партизанах, но она о нас обо всех. Потому что мы неразрывно связаны с нашими предками. Предками, которые через огромные лишения, испытания для нас всех выковали эту победу. Трудную победу, тяжелую, ценой огромных потерь, но выковали эту победу.

Ольга Корж, внучка Героя Советского Союза Василия Коржа:

Чувствую гордость за своего деда, гордость за своих родителей, которых он воспитал, они тоже прошли всю войну. И очень хорошо, что стали вспоминать таких людей. Если мы не будем помнить свои корни, если мы потеряем связь с нашими родными, которые погибли, мы погибнем сами.

За каждым бойцом – его семья, которая стала надежным тылом в военное время. Воспоминания родных и близких партизан также нашли отражение в представленном издании. Работа над ним продолжалась пять лет.