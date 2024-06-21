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В Минске представили книгу «Партизаны Беларуси» – в ней собраны истории 27 героев

21 июня 2024 08:25
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Страницы памяти. В Минске презентовали книгу «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней истории тех, чьи судьбы искалечила война.

В Минске представили книгу «Партизаны Беларуси» – в ней собраны истории 27 героев-1

Не щадя себя, они освобождали нашу Родину от захватчиков. Сегодня подвиг белорусских партизан вспоминают поколения, живущие под мирным небом. Наследники победителей познакомились с личными историями 27 героев. Это рядовые и командиры подпольных формирований. Вклад в Победу не зависел от звания: белорусы помнят всех, кому обязаны жизнью.

В Минске представили книгу «Партизаны Беларуси» – в ней собраны истории 27 героев-4

Олег Усачев, автор книги «Партизаны Беларуси»:
Она о партизанах, но она о нас обо всех. Потому что мы неразрывно связаны с нашими предками. Предками, которые через огромные лишения, испытания для нас всех выковали эту победу. Трудную победу, тяжелую, ценой огромных потерь, но выковали эту победу.

В Минске представили книгу «Партизаны Беларуси» – в ней собраны истории 27 героев-7

Ольга Корж, внучка Героя Советского Союза Василия Коржа:
Чувствую гордость за своего деда, гордость за своих родителей, которых он воспитал, они тоже прошли всю войну. И очень хорошо, что стали вспоминать таких людей. Если мы не будем помнить свои корни, если мы потеряем связь с нашими родными, которые погибли, мы погибнем сами.

За каждым бойцом – его семья, которая стала надежным тылом в военное время. Воспоминания родных и близких партизан также нашли отражение в представленном издании. Работа над ним продолжалась пять лет.

# Великая Отечественная война # общество # Олег Усачев

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