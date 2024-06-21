В 2024-м в учреждения профтехобразования планируют набрать более 27 тысяч абитуриентов

Новые специальности, целевое направление, развитие материальной базы. В Беларуси постоянно улучшают условия получения профессионально-технического образования. Подготовка таких специалистов – один из важнейших элементов экономической стабильности. В 2024 году выбрать для себя рабочую профессию смогут более 27 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас продолжается прием документов в колледжи – свои двери распахнули около 160 учреждений образования. В списке специальностей есть новинки: микро- и наноэлектроника, эксплуатация средств измерения и мехатронные системы. Есть и инклюзивные профессии – открыт набор для обучения «флористическому дизайну». У всех выпускников гарантировано место работы. Набор формируется только по запросу нанимателей.

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

Ежегодно учреждения образования совместно с заказчиками обсуждают, какие квалификации будут необходимы на рынке труда того или иного региона через три года. Поэтому ежегодно в учреждениях образования около 150 профессий открываются вновь и на около 100 квалификаций ежегодно прием приостанавливается.

В нынешней вступительной кампании упор сделали на целевиков. Запланирован набор более чем четырех тысяч таких абитуриентов.