КГК открывает горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты зарплаты

Информация принимается по короткому номеру телефона с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Каждое обращение будет изучено. Сообщения также можно направить в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля. Напомним, на сайте КГК созданы и специальные онлайн-сервисы, с их помощью любой желающий может рассказать о завышении цен на потребительские товары, лекарства или выплате зарплаты в конверте. Работа номера 191 организована в постоянном режиме по наиболее значимым для людей вопросам.