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КГК открывает горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты зарплаты

11 декабря 2024 07:27
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Горячую линию 191 открывает Комитет госконтроля. 11 и 12 декабря можно сообщить о фактах несвоевременной выплаты зарплаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК открывает горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты зарплаты-2

Информация принимается по короткому номеру телефона с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Каждое обращение будет изучено. Сообщения также можно направить в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля. Напомним, на сайте КГК созданы и специальные онлайн-сервисы, с их помощью любой желающий может рассказать о завышении цен на потребительские товары, лекарства или выплате зарплаты в конверте. Работа номера 191 организована в постоянном режиме по наиболее значимым для людей вопросам.

# Комитет госконтроля

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