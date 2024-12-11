Роскошные спектакли и лучшие голоса мира – в Большом проходит Рождественский оперный форум

Роскошные спектакли и лучшие голоса мира: время оперы в Минске. Рождественский форум в Большом театре проходит в 14-й раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До воскресенья на сцене вокальная команда певцов и дирижеров. Афиша насыщена громкими именами, музыкальный уровень безупречен. Все участники – давние партнеры и лучшие друзья театра. Открыла форум не классическая постановка, а смелый и прорывной спектакль – космическая опера «Главный вопрос».

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Это действительно настоящее событие в жизни Большого театра Белоруссии. Потому что чего греха таить? Интерес к балету всегда и традиционно очень велик. А вот в эти дни все-таки оперное искусство раскрывает себя в полной мере.