Роскошные спектакли и лучшие голоса мира – в Большом проходит Рождественский оперный форум

Роскошные спектакли и лучшие голоса мира: время оперы в Минске. Рождественский форум в Большом театре проходит в 14-й раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роскошные спектакли и лучшие голоса мира: время оперы в Минске. Рождественский форум в Большом театре проходит в 14-й раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До воскресенья на сцене вокальная команда певцов и дирижеров. Афиша насыщена громкими именами, музыкальный уровень безупречен. Все участники – давние партнеры и лучшие друзья театра. Открыла форум не классическая постановка, а смелый и прорывной спектакль – космическая опера «Главный вопрос».
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Это действительно настоящее событие в жизни Большого театра Белоруссии. Потому что чего греха таить? Интерес к балету всегда и традиционно очень велик. А вот в эти дни все-таки оперное искусство раскрывает себя в полной мере.
Андрей Попов, художественный руководитель Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера»:
Родилась идея создать цифровую космическую оперу, где костюмы и декорации сгенерированы с помощью нейросети. Выходит робот-артист на сцену. Все в нашем спектакле идет в режиме реального времени, без потери временного промежутка.
Рождественский оперный форум – один из главных фестивалей зимнего Минска. Завершится 15 декабря гала-концертом «Наследие Елены Образцовой».