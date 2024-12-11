В ГУБОПиК рассказали детали уголовного дела о наёмничестве белорусов на территории других государств

Очередное напоминание тем, кто посягнул на независимость, территориальную целостность и конституционный строй нашей страны о принципе неотвратимости наказания. В ходе оперативного сопровождения уголовных дел по фактам участия граждан Беларуси в боевых действиях на территории иностранных государств в качестве наемников, сотрудники МВД дополнительно установили факты совершения фигурантами тяжких и особо тяжких преступлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Так, преступная группа в количестве не менее десяти человек, находясь в Польше и Украине, создали и руководили преступной организацией, так называемым полком имени Кастуся Калиновского, с входящими в нее структурными подразделениями с целью совершения актов терроризма на территории Беларуси, захвата государственной власти. По результатам проведения оперативно-следственных мероприятий, Следственным комитетом возбужден ряд уголовных дел. В настоящее время фигуранты находятся на территории Украины, где принимают активное участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Кроме того, в отношении указанных лиц и иных участников преступной организации за совершение преступления экстремистской направленности возбуждены уголовные дела, связанные с подготовкой, обучением и вербовкой лиц для участия в военном конфликте на территории иностранного государства, а также с распространением заведомо ложных сведений об экономическом, политическом, военном и международном положении нашей страны.

Кроме этого, сотрудниками МВД установлены другие участники преступной организации. Их действиям также будет дана правовая оценка. Тем, кто встал на путь терроризма и экстремизма, кому не дает покоя существование мирной и спокойной Беларуси, стоит помнить: белорусское правосудие настигнет их в любой точке мира.