Ярмарки в Минске: когда столица была большим огородом, каково влияние татар и почему девушки ходили с красной нитью на запястье

Минск был основан как торговый город. Территория замчища была вечно полна купцов и менял. С середины XVI века вся торговля переезжает на площадь Верхнего города, или Верхнего рынка, так тогда называли это место. Право на проведение ярмарок Минск получает вместе с Магдебургским правом в 1499 году. Так, с середины XVI века в городе стали проводить две ярмарки, которые шумели между главными храмами, Ратушей и гостиным двором. Веселые песни да пляски, ледяные горки, батлейка, медвежьи представления и другие забавы разворачивались здесь зимой.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Гэта былі кірмашы, прымеркаваныя да вялікіх святаў. Гэта быў зімовы кірмаш, прымеркаваны да свята каталіцкага календаря – гэта свята «Тры каралі». Калі ва ўсіх заканчваліся Пасты, і люд мог вольна выходзіць на плошчу, набываць прысмакі і атрымліваць асалоду ад гэтага свята. Ўлетку карцінка крышку мянялася. І як раз на летняе свята, на Дзень Святога Ільі, ужо калі быў сабраны ўраджай, мінчане мелі права другі раз праводзіць кірмаш. Натуральна летнія кірмашы былі больш багатымі. Гэта была садавіна, гародніна, звезеннае з маёнткаў збожжа, хлеб, мука. Усё, чым былі багаты навакольныя землі.

Н августовские ярмарки-гуляния молодежь приходила не столько за овощами, сколько за новыми знакомствами. А потом по осени отправлялись по домам сваты.

Каждый покупатель мог прийти в Ратушу и проверить, не обсчитали ли его на Нижнем рынке, не обманули ли зарубежные купцы. Здесь разместили эталоны мер длины и веса. Сегодня скульптурная композиция «Городские весы» напоминает об этом.

Интересное и другое: молодые и незамужние женщины и беременные старались не выходить на ярмарки, не повязав красную нить на запястье. Это было своеобразным оберегом от сглаза. И всегда носили крестик.

В XIX веке Минск получает право на проведение еще нескольких ярмарок в год – это «Семушная» в конце мая и «Десятуха» на 10-й день после Пасхи, которые также разворачивались в районе Соборной площади – ныне площади Свободы.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Селянін набываў у горадзе нейкія неабходныя прылады для гаспадаркі, гараджане збывалі свой тавар. У той жа час селяніну было што прывезці. Гэта першая зеляніна, мяса, якое можно было падгадаваць, прывезці сюды на гандаль. Гэта былі з большага аднадзённыя кірмашы. Быў стацыянарны гандаль, які заставаўся заўсёды. Гэта крамы ў гандлёвых радах, узведзенныя ў XIX стагоддзі, і даўні гасцінны двор. На кірмашы ў Мінск з’язджаліся людзі не толькі з навакольных вёсак, але багата было купцоў зделёку. І манета на той час цанілася на вагу, на ўтрыманне золата і срэбра.

Помимо Верхнего и Нижнего рынков в Минске работал Троицкий базар. Он находился на территории сквера перед театром оперы и балета, в районе бывшей 2-й больницы. Причем это был единственный базар в городе, все остальные торговые точки назывались рынками.

Кстати, в переводе со старо-татарских диалектов базар значит «дело возле ворот». А известно, что недалеко от этого места находились одни из въездных ворот в город, которые назывались Сторожевской брамой.

На Троицкий базар имели право приезжать крестьяне со всех деревень. Здесь они продавали свои мясо-молочные, зерновые и овощные продукты. Прилавком часто становился воз, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Осенние овощные ярмарки на проспекте Победителей, так любимые минчанами сегодня, стали своего рода отголоском времени. Дело в том, что район от набережной Свислочи на Немиге и до перекрестка Победителей и Машерова когда-то назывался «Татарской слободой», или «Татарскими огородами».

Именно татары в свое время научили минчан огородному делу, потому что наши предки не имели понятия о грядках и просто засеивали длинные полосы земли зерном или льном. А татары – народ кочевой, огромные поля им были не нужны, оттого они садили небольшие грядки и собирали хороший урожай.

Свои сельскохозяйственные традиции они принесли на белорусские земли. Столицей татарского огородничества стало Ивье на Гродненщине, в Минске овощных плантаций также было немало.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Татары на беларускіх землях, княства Літоўскага, з’яўляюцца яшчэ за часамі Вітаўта. Па-першае, гэта крмскія татары, якія запрошаныя на дапамогу вялікакняскім войскам ў абароне зямель. Па-другое, гэта татары, якія самі, спачатку прыйшоўшыя з набегамі на клецкія, слуцкія землі, на Паўднёвую Міншчыну. Пазней прыходзяць да Вітаўта з дарамі і становяцца яго саюзнікамі і памагаюць, па сутнасці. Найбольш вядомым ханам для гісторыі беларускіх зямель быў Тахтамыш. Яго баяры, яго войска, супляменнікі сяліліся на захадзе, у ваколіцах Ліды. У Мінску як раз з’яўляюцца тыя татары, што прыйшлі на паклон да Вітаўта. І на Міншчыне татары аккурат, вядома, з сярэдзіны XVI стагоддзя. І дзякуючу вось гэтаму добраму знаёмству, нават сяброўству, з Вітаўтам татары ад пачатку св айго з’яўлення на беларускіх землях мелі прывілеі, паслабленні ў падатках, у павіннасцях – слабаду. Таму тыя раёны, дзе яны кампактна сяліліся, і называлі адпаведна слабодамі.

В районе современной гостиницы «Юбилейная» в свое время проходила улица Димитрова, где по инициативе главы татарской общины Салеймана в 1901 году была построена прекрасная каменная мечеть, до этого у татар была деревянная. Однако в 30-е годы прошлого века по причине антирелигиозной советской политики мечеть была перестроена, а в 1961 году и вовсе взорвана. Спустя время в 1969 году здесь выросла столичная гостиница.

По воспоминаниям белорусской писательницы Зоськи Верас, во время Первой мировой войны овощи и фрукты с татарских огородов раздавали в качестве помощи пострадавшим минчанам, беженцам и раненным.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Яшчэ раней частку татарскіх агародаў у 1965 годзе заняў Палац спорту, дзе зараз у такой традыцыі трансфармаваліся мінскія кірмашы і агародніцкая справа.

Сегодня встретить небольшие огородики с сочными овощами и свежей зеленью можно не только в частном секторе Минска, но и в спальных районах. Конечно, цветоводство и садоводство в большом городе более популярно, но все же любителей садить под окнами картофель также немало.

Кстати, в Минске есть общественный огород. Он находится по адресу проспект Независмости, 37а. Силами волонтеров и экологов-активистов удалось создать агро-чудо – дачный уголок для горожан. Все желающие могут вырастить здесь сочные овощи, ароматные цветы и таким образом улучшить экологическую обстановку в городе.