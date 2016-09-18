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В Беларуси создадут фабрики для восстановления леса после июльских ураганов

18 сентября 2016 10:10
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Новости Беларуси. Для лесовосстановления в Беларуси создадут 5 фабрик по производству саженцев с закрытой корневой системой. Проект будет реализован с помощью Всемирного банка. Это изменит подходы к закладке новых насаждений.

Напомним, июльские ураганы в Беларуси уничтожили порядка 13 тысяч гектаров леса. Теперь

на расчищенных территориях ведется посадка деревьев.

Впрочем, не уверены, что именно 18 сентября. В стране отмечается День работников леса. Их с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная лесная политика

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