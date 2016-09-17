Погода в Минске: какая осень ожидается в столице и как ее украсит «Минскзеленстрой»

В этом году сентябрь рушит все стереотипы о «золотой» поре года. Ни дождей, ни холодного ветра, ни морозной свежести по утрам. И даже листья не спешат желтеть и падать, как будто намеренно продлевая столичное лето.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Несмотря на то, что у нас уже сентябрь, осень пока даже не хочет к нам приходить. Осень приходит тогда, когда стредняя температура воздуха переходит через 14 градусов в сторону понижения. Особенно первая декада сентября была выше климатической нормы на три градуса. Практически полсентября у нас стоит погода, характерная для августа.

Самая теплая осенняя погода в Минске отмечалась в 1967 году. Тогда на протяжении трех месяцев температура воздуха была на 3-4 градуса выше климатической нормы.

2016 год также запомнится температурными рекордами. В понедельник 12 сентября воздух в столице прогрелся до 26,8 градусов. Похожей теплой погодой в сентябре минчане наслаждались 11 лет назад. Тогда столбик термометра поднялся до 25,3 градусов.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

В этом году сентябрь у нас ожидается теплее обычного, средняя температура прогнозируется выше климатической нормы. Но при этом ожидается недобор осадков. Если говорить в целом про осень, то осень, по предварительным прогнозам, ожидается теплее обычного, и среднесезонная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы. В большинстве дней будет стоять умеренно теплая и сухая погода. Осенняя погода к нам придет только в октябре. Но все равно октябрь, так же как и ноябрь ожидается выше климатической нормы.

Осень уже взялась за кисти и начинает раскрашивать город в багряные и золотые цвета, но городские озеленители еще не закрывают сезон. В столице летние композиции в кашпо сменили осенние. Уже сегодня город украшают сотни хризантем, которые радуют минчан невероятным буйством красок: от кремовых до медно-красных оттенков.

Елена Акулич, начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

В центре города мы высадили около 500 штук. Это в основном замена отцветших летних растений в вазах на таких значимых местах: по проспекту Победителей, по проспекту Независимости. Потом их пересадят из ваз в почву, это многолетние растения, они будут и дальше украшать цветники. И на следующий год зацветут уже на цветниках.

Помимо хризантем в городе уже совсем скоро высадят многолетние растения, цветением которых жители будут любоваться в следующем году.

Появятся в столице и новые деревья и кустарники.

Елена Акулич, начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

В городе планируется посадка деревьев, аллей и посадка хвойных. В данный момент благоприятная пора для посадки хвойных кустарников. В каждом районе планируется создать аллеи – в Заводском районе это будет аллея молодоженов, в парке Курасовщина будет создана аллея. В парке Лошица –аллея дипломатов.

Окутают зеленые насаждения и Фрунзенский район. Здесь на улице Налибокской появится аллея от врачей, которую создадут работники новой 4-ой городской детской клинической поликлиники, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Также новыми зелеными насаждениями обзаведется и проспект Рокоссовского, который лишился значительного количества деревьев во время июльского урагана.

Помочь столице стать еще краше и посадить свое дерево сможет каждый – на общегородском субботнике, который пройдет в Минске 15 октября.