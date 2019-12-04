Олег Слижевский о третейских судах в Беларуси: Порой вести речь о справедливости при разрешении споров не приходится

Новости Беларуси. Деятельность третейских судов в Беларуси законодательно отрегулируют. Речь идет о нормах, по которым третейские суды обяжут устранять нарушения законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего – непредоставление в экономические суды информации о рассмотренных делах. На это организациям будет отведен месяц. В противном случае третейский суд может быть ликвидирован. Соответствующий законопроект сегодня, 4 декабря, принят в первом чтении депутатами Палаты представителей.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Практика показывает (и многочисленные жалобы которые поступали в Министерство юстиции тому подтверждение), что не всегда третейские суды, третейские судьи работают добросовестно.

Так, имели место случаи учреждения юридическими лицами третейских судов и навязывания сторонам, контрагентам в договорных отношениях рассмотрение споров в этом конкретном третейском суде, где между собой руководитель и учредитель субъекта хозяйствования, председатель суда находятся в родственных отношениях. Понятно, что вести речь о какой-то справедливости при разрешении такого спора не приходится.

Депутаты также рассмотрели законопроект «Об изменении кодексов». Он предусматривает корректировку Хозяйственного процессуального, а также Процессуально-исполнительного свода законов. Добавим, сегодняшнее заседание для депутатов шестого Созыва стало заключительным.

Какие вопросы рассмотрят депутаты Палаты представителей шестого созыва на заключительном заседании