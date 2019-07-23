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Построят ли арендное жильё в городах-спутниках Минска?

23 июля 2019 14:41
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Какие планы по строительству арендного жилья? Эта сфера будет расширяться? Или будет построено только определённое количество домов? О перспективах рассказали в программе «Большой город».

Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:
Задача главой государства ставится по наращиванию объёмов строительства. И каждый год мы выполняем данные задания. И я думаю, что будет только расти.

В столице уже практически перестали строить жильё, потому что город не резиновый и практически негде строить дома. Что касается арендного жилья – в городах-спутниках, может быть, тоже их будут строить в ближайшее время?

Построят ли арендное жильё в городах-спутниках Минска?-1

Анастасия Попкова:
Возможно. Но пока, скажу честно, такой вопрос не прорабатывался.

# Недвижимость # общество # Анастасия Попкова

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