Прямой эфир

Температура опустится ниже нуля. Какая погода будет в Беларуси 5 и 6 декабря?

04 декабря 2019 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 и 6 декабря будет прохладно, но почти без осадков. 

Как сообщает Белгидромет, в четверг в Беларуси ночью ожидается облачная погода, днём – с прояснениями. В тёмное время суток осадки возможны в Гомельской и Могилёвской областях, на остальных территориях страны дожди и снег не прогнозируются. Днём без осадков. 

Ночью и утром слабый туман. Ожидаются гололедица на дорогах и гололёд. Ветер 5-10 м/с юго-западный ночью, днём – западный, возможны порывы до 14 м/с. В тёмное время суток похолодает до -2… +2°C, днём потеплеет до +1… +4°C. 

Пятница пройдёт практически без осадков, только по северо-западу страны возможны дождь и мокрый снег. Ожидается слабый гололёд, на отдельных участках дорог – гололедица. Днём прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с. 

Ночью столбик термометра опустится до -5… +1°C, днём воздух нагреется до -1… +4°C. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что думают о белорусской зиме дорожники и энергетики.

«Самое губительное – это переходы через ноль» (здесь подробнее). 

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Слижевский о третейских судах в Беларуси: Порой вести речь о справедливости при разрешении споров не приходится
04 декабря 2019 10:25

Олег Слижевский о третейских судах в Беларуси: Порой вести речь о справедливости при разрешении споров не приходится

На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости
04 декабря 2019 07:47

На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости

Крыса по кличке Гаечка – символ 2020 года. В Гродненском зоопарке придумывают наряд для зверька
04 декабря 2019 06:44

Крыса по кличке Гаечка – символ 2020 года. В Гродненском зоопарке придумывают наряд для зверька