Температура опустится ниже нуля. Какая погода будет в Беларуси 5 и 6 декабря?

Новости Беларуси. 5 и 6 декабря будет прохладно, но почти без осадков.

Как сообщает Белгидромет, в четверг в Беларуси ночью ожидается облачная погода, днём – с прояснениями. В тёмное время суток осадки возможны в Гомельской и Могилёвской областях, на остальных территориях страны дожди и снег не прогнозируются. Днём без осадков.

Ночью и утром слабый туман. Ожидаются гололедица на дорогах и гололёд. Ветер 5-10 м/с юго-западный ночью, днём – западный, возможны порывы до 14 м/с. В тёмное время суток похолодает до -2… +2°C, днём потеплеет до +1… +4°C.

Пятница пройдёт практически без осадков, только по северо-западу страны возможны дождь и мокрый снег. Ожидается слабый гололёд, на отдельных участках дорог – гололедица. Днём прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -5… +1°C, днём воздух нагреется до -1… +4°C.

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