Остановку «Площадь Победы» для автобусов № 18, 26 и 39 перенесли

Новости Беларуси. Транспортные изменения в центре столицы. Остановка на площади Победы для автобусных маршрутов №18, 26 и 39 перенесена из-за строительных работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь пассажиры ожидают транспорт на 100 метров дальше: на улице Захарова. Изменения временные и связаны с реконструкцией монумента Победы и площади в целом. Напомним, завершить капитальный ремонт планируют к марту.