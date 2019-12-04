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Остановку «Площадь Победы» для автобусов № 18, 26 и 39 перенесли

04 декабря 2019 14:23
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Новости Беларуси. Транспортные изменения в центре столицы. Остановка на площади Победы для автобусных маршрутов №18, 26 и 39 перенесена из-за строительных работ,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Остановку «Площадь Победы» для автобусов № 18, 26 и 39 перенесли-1

Теперь пассажиры ожидают транспорт на 100 метров дальше: на улице Захарова. Изменения временные и связаны с реконструкцией монумента Победы и площади в целом. Напомним, завершить капитальный ремонт планируют к марту.

Остановку «Площадь Победы» для автобусов № 18, 26 и 39 перенесли-4

Остановку «Площадь Победы» для автобусов № 18, 26 и 39 перенесли-6

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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