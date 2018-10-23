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В Минске появится ещё 5 платных парковок

23 октября 2018 20:18
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Новости Беларуси. За стоянку придётся заплатить. Очередные не бюджетные парковки появятся на пяти улицах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Оплачивать стоянку нужно будет на улицах Коллекторная, Бобруйская, Академическая, Сурганова и Энгельса. Работать парковки начнут с 3 декабря. Водитель обязан с момента начала стоянки осуществить оплату одним из нескольких предложенных способов, а их 6.

Платные парковки в 2018 году принесли в городской бюджет 2 миллиона рублей. Кстати, с 1 ноября стоимость хранения транспорта на автостоянках возрастет с 30 до 34 рублей в месяц.

# Автомобили # общество # Фотофакт

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