В Минске появились современные «тимуровцы», готовые всегда помочь представительницам слабого пола

Новости Беларуси. В Минске появились современные «тимуровцы». Молодые люди всегда готовы поддержать представительниц слабого пола: проводить домой, помочь с тяжелой ношей и защитить от хулиганов. Действуют ребята абсолютно безвозмездно и, по собственному признанию, от души.

Проводить поздно вечером или помочь донести тяжелую сумку. Не так давно в Минске появилось волонтерское движение. Парни совершенно бесплатно готовы оказать помощь представительницам прекрасной половины. На первый раз девушке следует обратится к координаторам проекта: придется заполнить небольшую анкету и отправить заявку. Придет подтверждение, а в день «икс» молодой человек сам наберет подопечной за 10 минут до встречи. Кстати, в последующие разы связываться с волонтером можно будет уже напрямую.

Как работают современные тимуровцы, мы решили испытать на себе. После решения организационных вопросов мы определили место и время: Коммунистическая, 6. На часах – 10 вечера.

Прибыли мы, надо сказать, заранее. Спускаемся к набережной. По легенде, одинокой девушке уж очень страшно идти одной. Ждем. И вот раздается звонок.

Богдан Грицовец, волонтер:

Как Вы меня узнаете? Я буду в зеленой курке, светлой шапке, у меня будет гитара за спиной.

Особые приметы не подвели: Богдана мы узнали издалека. О том, что с девушкой будет и оператор, молодой человек не знал. Впрочем, ни наличие камеры, ни ужасная погода не помешали исполнению благородной цели. По дороге молодой человек охотно делится, почему стал волонтером.

Богдан Грицовец, волонтер:

Когда на вокзале вижу молодых девушек, которые тащат эти здоровые сумки, естественно, возникает желание помочь. Уже был один заказ на дом, просьба: помог одной девушке.

Это общение, это позитив, это обмен энергией, когда один человек приносит пользу другому. Уделить время, полчаса-час, чтобы проводить девушку, это не в тягость.

Уже на следующий день мы решили встретиться с основателями и в то же время координаторами движения. Их двое: Алексей и Настя. Он – агент по сбыту, она – студентка. Говорят, вдохновил российский опыт. Подобные проекты запущены в Москве и Санкт-Петербурге. Вот и наши ребята получили «франшизу». Интерес к сообществу возник с первых дней, начали подтягиваться и волонтеры. Кстати, к их подбору относятся тщательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Кузнецов, координатор движения:

Мы записываем данные всех волонтеров, чтобы какую-то базу собирать, ведем собеседование с ними. То есть имеет ли человек какие-то проблемы с законом, с алкоголем. Наши волонтеры – все проверенные ребята.

Сейчас в их команде два десятка «тимуровцев». Возраст ребят – от 18 до 27 лет. При этом движение развивается не только количественно, но и качественно.

Анастасия Федорова, координатор движения:

Многие обращаются за юридической помощью, потому что у нас есть юристы, готовые с нами сотрудничать, нам помогать. Планируем расширять этот штаб людей и вообще, в принципе, разных профессионалов в разных областях, чтобы можно было компетентно решать многие вопросы.

Как признаются сами организаторы, за помощью девушки обращаются не массово. По крайней мере, пока. То ли дело в самостоятельности барышень, то ли в том, что Минск действительно безопасный город. Впрочем, в любом случае парни-волонтеры всегда готовы подставить плечо.