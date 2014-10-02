В Минске появилась скульптура, посвященная работе педагога

Новости Беларуси. В Минске появилась скульптурная композиция, посвящённая работе педагога. Открыли монумент возле столичного педуниверситета и приурочили к 100-летию со дня основания ВУЗа и Дню учителя, который отметят в Беларуси 5 октября.

В церемонии открытия приняли участие обладатели звания «Лучший учитель года», студенты университета, а также авторы самой работы. Как признались создатели: образ учительницы, воплощённый в скульптуре, получился собирательным, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Шомов, скульптор:

Я смотрел аналоги, которые были созданы в России. Вспоминал всю свою историю общения с учителями.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета:

Сегодня мы как раз ее открыли как планировали — ко Дню учителя, накануне нашего профессионального праздника, в дни съезда учителей и работников образования стран СНГ. Я думаю, что это все символично. Все работает на престиж учителя, на то, что действительно очень значимая фигура для будущего нашей страны.