Мультики 9-летних школьников из Речицы показывают по местному телевидению

Новости Беларуси. Об экологии — доступно и интересно. 9-летние школьники из Речицы занялись мультипликацией. Дебютный фильм вышел настолько удачным, что его показали по местному телевидению. Сейчас ребята заняты съёмками второго мультфильма. Обе работы так или иначе связаны с экологией. Это и понятно, ведь студия создана как образовательный проект при местном эколого-культурном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дебютная работа Речицкой экомультстудии. Средний возраст её создателей всего 9 лет. Сценарий, изготовление персонажей и фотосъёмка — всё придумано и сделано самими детьми. И это принципиальная позиция руководителей студии. Технология производства пластилинового мультфильма — сплошная игра, в которой дети участвуют с огромным удовольствием.

Первый 2-минутный фильм — это 500 оригинальных фотоснимков. Месяц кропотливой работы с учётом того, что всё делалось впервые. Съёмки второго мультфильма идут быстрее. Совместный сценарий дети написали всего за 20 минут. Один из соавторов — четырёхклассник Игорь — раскрыл некоторые секреты будущего блокбастера.

Игорь Орлов, сценарист-мультипликатор:

Артём с своими друзьями пришли на речку. Из своей корзины доставали еду и намусорили. Пошли купаться. И после того, как вышли, были все в грязи, но сами этого не заметили. Рядом был завод. Потом вышел водяной и сказал: «Зачем вы намусорили на моем берегу? Мне и других хватает». Тогда Артём с друзьями извинились и сказали, что сейчас все уберут.

Сюжет прост и одновременно злободневен. Но главное — абсолютно понятен самим юным мультипликаторам. Значит, будет доступен и их сверстникам.

Ульяна Игнатенко:

Для нас природа как награда. Важнее всех других. А охранять природу надо от нас самих.

Ульяна Игнатенко, исполняющий обязанности директора Речицкого эколого-культурного центра:

У нас дети здесь не только пришли и поиграли с фотоаппаратом, сделали свой мультфильм. Они здесь сначала сценаристы. Ребята, которые пишут свои сценарии, пишут про то, что сделано, что-то плохое было сделано, и как это можно исправить.

Кстати, уже третий фильм юных речицких мультипликаторов будет коммерческим проектом. Рекламу о раздельном сборе мусора для трансляции в детских садах и школах в студии заказало одно из коммунальных предприятий области.