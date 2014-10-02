Республиканская конференция руководителей СМИ прошла 2 октября в Минске

Новости Беларуси. О роли воспитания, но уже в несколько ином ключе, говорили 2 октября встрече в Минске. Руководители средств массовой информации со всей страны собрались, чтобы обсудить роль медиасферы в развитии общества. Патриотизм. История. Современность. Проходила конференция более чем в символичном месте: музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.·

Первый урок истории первокурсница института журналистики Екатерина получила от дедушки. На фронт рядовой Кривоносов попал в первые дни войны и не отступал до победного. Спустя десятки лет уже под мирным небом он рассказал внучке о той высокой цене.

Екатерина Чичерова, студентка Института журналистики БГУ:

Рассказывал он с грустью в глазах. Для меня патриотизм – это любовь к Родине, Отечеству. Знание истории.

Патриотизм в современном контексте стал поводом для серьезного разговора на высоком уровне. В Минске собрались руководители средств массовой информации со всей страны. Медиасфера давно признана одним из главных факторов развития общества, поэтому и у СМИ роль особая.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Белорусское национальное информационное поле должно укреплять наши нравственные приоритеты и ориентиры, воспитывать гражданскую ответственность, патриотизм, историческую и современную перспективу.

Кстати, место для проведения конференции было выбрано символичное. Музей истории Великой Отечественной войны с первых дней стал знаковым для белорусов. Несмотря на то, что сюда приходят люди разных поколений, их всех объединяет одно – история, героическая и трагическая одновременно.

Александр Радьков, первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Белорусы почувствовали, насколько важно быть едиными, понимать свою Родину, историческое прошлое, беречь это, чувствовать, что если есть разобщенность, то сразу идут проблемы, причем не только экономические и политические, но и военные.

Много говорили, о том, что происходит в мире и какое отражение находит в СМИ. Не обошла дискуссию стороной и тема информационных войн, где нередко одним из средств становится подмена понятий.

Станислав Зась, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности:

Можно судить по событиям, которые происходят в мире, насколько опасно такая трансформация идеологии. Сейчас мы видим примеры, когда пытаются переосмыслить итоги победы в той войне. Там пожинают другой урожай. Вот к чему приводят исторические и идеологические извращения.

Конечно, в свете теперешних реалий, а также, помня о семидесятилетии великой победы, говорили о патриотизме. Настоящем и вовсе не напоказ.

Павел Якубович, главный редактор главный редактор газеты «Советская Белоруссия»:

Для меня патриотизм – компетентность, сдержанность. Не надо рвать на себе рубаху, потому что патриотизм – это чувство тихое, но твердое.