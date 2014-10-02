В Витебске стартовал марафон отечественных фильмов: 16 картин за 3 месяца

Новости Беларуси. К юбилею белорусского кино. В Витебске стартовал исторический марафон отечественных фильмов. Раз в неделю в двух кинотеатрах города в течение трех месяцев будут показаны художественные киноленты самых разных жанров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зритель сможет вернуться, к примеру, в атмосферу 80-х годов прошлого века.

В ретроспекции — драма нашего знаменитого режиссера Михаила Пташука «Возьму твою боль», мелодрама «Двое на острове слез» Виктора Дашука, комедия всех времен и народов «Белые Росы» Игоря Добролюбова и другие фильмы.

Валентина Зайцева, методист кинотеатра:

Мероприятия продляться до 17 декабря. Пройдут фильмы военных лет. Это фильмы белорусских кинематографистов. Также будут показаны фильмы и мультфильмы для детей. Показ раз в неделю. В основном, это будет работа со школами.

Белорусская коллекция также представлена современными работами. Среди них известные драмы «Анастасия Слуцкая», «Глубокое течение», «Волки», комедия «На спине у черного кота», приключенческий фильм «Маленькие беглецы».

2 октября исторический марафон открыла детская картина «Невероятное перемещение».

Дети:

Я не знала, что в Беларуси такие фильмы детские показывают. Мне очень понравилось.

Мне понравился фильм. Я приду домой и маме расскажу. Может мы еще придем с мамой посмотреть еще фильм.

Витебский зритель увидит 16 отечественных фильмов.

А накануне 90-летия белорусского кино, 16 декабря, пройдет премьерный показ культовой комедии 80-х — «Белые Росы. Возвращение».

Жители Витебска:

Да, я бы очень хотел сходить на белорусское кино, посмотреть новинки белорусского кинематографа. Кстати говоря, скоро выйдет фильм «Белые росы. Продолжение». Вот мне бы очень хотелось посмотреть этот фильм.

Хочу с детьми сходить посмотреть фильм. Что-нибудь детское, чтобы интересно было.

Белорусское кино, все-таки наше национальное достояние! Забывать свои корни нельзя.