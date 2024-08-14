Социальные проблемы и экономический кризис в Польше затронули не только местных жителей. В стране активно растет количество бездомных иностранцев. За последние несколько лет их число увеличилось в 2,5 раза. Однако точность официальной статистики вызывает сомнения, особенно в отношении сотен украинцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пытаясь скрыть свои провалы, местные власти перекладывают ответственность на мигрантов, которых обвиняют, в том числе во всплеске преступности на улицах польских городов. Подробности в нашем следующем сюжете.

В апреле этого года Польша была потрясена громким убийством – в заброшенном доме в Варшаве обнаружили четыре трупа украинских беженцев, которые жили на улице. После этого всплыло множество замалчиваемых местной властью проблем. Согласно недавно опубликованным данным, у нескольких тысяч украинцев в Польше нет дома.

Но по оценкам специалистов, цифра сильно занижена, так как не учитывает украинцев, которые проживают в пунктах временного размещения и нежилых помещениях. При этом общее количество бездомных в стране за три года выросло в два с половиной раза, что провоцирует рост преступности в крупных городах.

Украинцы смеются над нами здесь, что им живется как сыр в масле. 2 % в первом году на Украину ушло с нашего ВВП, а в этом году хотят 4 % на вооружение. Это какое-то безумие.

Гнев простых поляков, направленный на чужаков, во многом спровоцирован собственной властью. Пытаясь скрыть провалы и непопулярные реформы, правящие элиты объясняют внутренний кризис засильем мигрантов. Но вот один из примеров, показывающих обратное. После того как Дональд Туск стал премьер-министром Польши, он активно взялся за реформирование системы ЖКХ, что в свою очередь привело к взрывному повышению тарифов этим летом. Если частные домохозяйства смогли компенсировать высокую стоимость использованием дождевой воды, то горожане резкий скачок расходов почувствовали в полной мере.